Murió días después de aplicarse la Sputnik V y la Justicia ordenó indemnizar a su familia

La Justicia de Córdoba determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven de 19 años y ordenó indemnizar a su familia con $95 millones.

Melín Sartori tenía 24 años. La Justicia dictaminó que murió debido a la aplicación de la vacuna.

Un fallo histórico de la Justicia de Córdoba dictaminó que la vacuna Sputnik V fue la causa de la muerte de Melín Sartori el 29 de julio de 2021. La misma, utilizada por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Coronavirus, hizo que la joven sufriera una trombosis con trombocitopenia tras un deterioro neurológico.

La pesadilla comenzó luego de que Melín recibiera la primera dosis de la Sputnik el 15 de julio de 2021, la cual le "desencadenó distintas dolencias y afecciones" de acuerdo con la declaración de su madre, Virginia Ruiz, en el fallo judicial inédito que dio a conocer la Cámara Federal de Córdoba.

Vacuna - Covid - Sputnik - 04.jpg Al aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik V, Sartori comenzó con dolencias y afecciones. Luego de 15 días, murió. Télam

En diálogo con el medio La Voz, Ruiz relató cómo a los seis días de la aplicación de la primera dosis de la Sputnik, su hija sufrió cefaleas y vómitos y tuvo que ser internada en terapia intensiva hasta su fallecimiento quince días después.

El punto clave del fallo judicial El informe que dio pie al reclamo de la madre de Sartori fue el de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que logró llegar a la conclusión de que la vacuna fue la causante de la muerte de la joven.