Polémico: vieron a Marcelo Porcel en una misa en Luján tras ser procesado por abuso sexual a menores

El domingo, Marcelo Porcel fue visto en la Basílica de Luján , en la provincia de Buenos Aires, días después de que se confirmara su procesamiento en la causa en la que está acusado de haber abusado sexualmente de, al menos, diez adolescentes.

Los asistentes a la celebración religiosa vieron al empresario y lo grabaron de espaldas mientras caminaba por la basílica. Más tarde, subieron el video a las redes sociales, lo que generó revuelo entre los usuarios.

Es que el jueves pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, confirmó el procesamiento del empresario por los hechos denunciados. En la misma resolución, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán López , dispusieron medidas de monitoreo y la prohibición de salir del país, así como la entrega de dispositivos de alerta a las víctimas.

Durante la revisión de la causa, la querella, la fiscalía y la asesora de menores solicitaron la detención del acusado. Los jueces, sin embargo, decidieron mantenerlo en libertad bajo medidas cautelares más estrictas, cumpliendo con los criterios de protección de las víctimas y seguimiento del imputado.

En ese contexto, ordenó la “inmediata colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización”, es decir, una tobillera electrónica. “La colocación de la tobillera electrónica ya se solicitó, pero no se concretó, no se hace de manera instantánea”, informaron a La Nación, respecto a por qué Marcelo Porcel no utilizó la tobillera electrónica cuando fue visto en la misa.

Los detalles de la causa de Marcelo Porcel

La investigación comenzó en 2024 a raíz de denuncias presentadas por padres y al menos diez adolescentes, que fueron compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico, por abuso sexual y corrupción de menores. Los denunciantes tenían alrededor de 13 años cuando ocurrieron los hechos.

La causa incorpora testimonios obtenidos mediante Cámara Gesell, peritajes y otras pruebas consideradas relevantes para la investigación.

Entre las evidencias se incluyen fotografías encontradas en el teléfono del acusado, presuntamente tomadas de manera oculta mientras algunos menores estaban desnudos. Los denunciantes también declararon que Porcel les proporcionaba alcohol, entregaba dinero e incentivaba conductas sexuales siendo menores de edad.