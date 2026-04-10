Otro piloto mendocino al TC2000: el sueño llega de manera inesperada

Hay sueños que se construyen en silencio. Entre talleres, madrugadas y kilómetros de sacrificio. Y hay momentos donde todo eso finalmente encuentra su recompensa.

El piloto de Las Heras, Lucas Vicino , está a punto de cumplir uno de esos sueños: debutar en el TC2000 , una de las categorías más exigentes y competitivas del automovilismo argentino.

El salto no es menor. Llegar al TC2000 implica competir contra algunos de los mejores pilotos del país, en estructuras profesionales y con un nivel técnico que obliga a dar un paso adelante en todos los aspectos. Y ahí estará él, representando no solo a su equipo, sino también a su tierra.

Lucas deberá reemplazar al experimentado Franco Vivian nada menos que en el Autódromo Eduardo Copello , el mítico "Zonda" de San Juan . Un escenario potente dentro del calendario tuerca.

lucas vicino El TC2000 confirmó que el mendocino Lucas Vicino reemplazará a Franco Vivian en San Juan. tc2000.com.ar

Detrás de este logro hay años de recorrido en categorías formativas, aprendizaje constante y una evolución que lo fue acercando, paso a paso, a este desafío. No es un salto al vacío, es el resultado de un proceso.

Pero más allá de lo deportivo, hay un componente emocional fuerte. Porque no todos los días un piloto de Mendoza llega a este nivel. Y eso convierte su debut en algo que trasciende lo individual.

Será la oportunidad de medirse, de aprender y de empezar a escribir una nueva etapa. Con presión, sí. Pero también con ilusión.

Porque en el automovilismo, como en la vida, hay momentos donde hay que acelerar.

Y este es uno de ellos.