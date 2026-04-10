Sufrió un fuerte accidente en el TC2000, no podrá correr en El Zonda y ya se sabe quién lo reemplazará

El campeonato 2026 del TC2000 continúa su marcha y este fin de semana disputará su segunda fecha en el autódromo El Zonda - Eduardo Copello, en San Juan, compartiendo actividad con el Top Race y la Fórmula Nacional .

La competencia llega luego del paso por el Callejero de la Ciudad de Buenos Aires, un fuerte accidente en el inicio de la temporada. Su protagonista, Franco Vivian , no podrá ser parte de la actividad en suelo sanjuanino debido a que no recibió el alta médica a tiempo tras el golpe sufrido en la primera cita.

El propio piloto -quien sufrió una micro fractura vertebral tras el incidente- explicó su situación y confirmó su ausencia: "Lamentablemente desde casa, esta segunda fecha no voy a poder estar presente en El Zonda más allá de que ya tenía el pasaje sacado. Tengo el alta médica firmada pero es a partir de dentro de dos semanas, así que la tercer fecha voy a estar corriendo si o si".

Además, detalló el proceso de recuperación y los tiempos médicos: "No llegamos con los tiempos de recuperación, sabíamos que iba a ser muy justo. Hice todo lo que estaba a mi alcance para poder acelerarlo. El hueso tiene sus tiempos dentro de cada cuerpo. Yo me siento muy bien, eso es lo que más bronca me da. Pero confío plenamente en mis médicos".

Ante esta situación, el equipo confirmó que el encargado de subirse al auto será el mendocino Lucas Vicino, quien tendrá la oportunidad de competir en esta segunda fecha del campeonato.

lucas vicino El TC2000 confirmó que el mendocino Lucas Vicino reemplazará a Franco Vivian en San Juan. tc2000.com.ar

Vivian también se refirió a su reemplazante y valoró la oportunidad: "En mi auto va a estar Lucas Vicino, un chico con un enorme talento que ojalá tenga muchísimos éxitos y que pueda aprovechar y capitalizar muy bien esta oportunidad porque no siempre se da poder manejar un auto oficial. Seguramente le va a ir muy bien".

Por último, el piloto agradeció el trabajo de su entorno: "Agradecer a mi equipo, ha hecho un trabajo descomunal en lo económico y en lo humano para poder llegar con el auto para El Zonda y me da mucha pena realmente no poder estar esta carrera. Habíamos hecho mucho para poder recuperarme y poder estar".

De esta manera, el TC2000 afrontará una nueva fecha con una baja importante, mientras el piloto continúa su recuperación con la mirada puesta en su regreso a la competencia.