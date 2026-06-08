La lectura de Pablo De Muner: la clave de la remontada de Godoy Cruz

Hay partidos que los ganan los futbolistas y hay partidos en los que la influencia del entrenador resulta determinante. La remontada de Godoy Cruz ante Mitre de Santiago del Estero parece pertenecer a este segundo grupo, evidenciando la lectura acertada de Pablo De Muner.

Porque más allá de los goles, de la jerarquía individual de Antonio Guerrero o de las definiciones que terminaron inclinando la balanza, el triunfo del Tomba tuvo detrás una lectura acertada de Pablo De Muner, quien entendió antes que nadie que el partido necesitaba un cambio profundo.

Hasta el 0-1, Godoy Cruz era un equipo incómodo consigo mismo. Le costaba encontrar espacios, no lograba imponer condiciones y veía cómo Mitre controlaba gran parte del desarrollo. El panorama era complejo y el resultado reflejaba lo que sucedía en el campo.

La mano de Pablo De Muner y Godoy Cruz cambió

De Muner no se resignó al libreto original. Interpretó que el equipo necesitaba otra energía, más profundidad y mayor agresividad ofensiva. Los cambios no fueron una cuestión de nombres solamente; respondieron a una búsqueda concreta para modificar el rumbo de un partido que se estaba escapando.

Y la apuesta tuvo premio.

El ingreso de Antonio Guerrero fue determinante. El atacante aportó desequilibrio, velocidad y una cuota de rebeldía futbolística que Godoy Cruz no había encontrado durante buena parte de la tarde. Participó de manera decisiva en la remontada y terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras del encuentro.

Sin embargo, sería injusto quedarse únicamente con la actuación del futbolista. Guerrero ingresó porque hubo un entrenador que detectó la necesidad del equipo y decidió asumir riesgos para intentar revertir la historia.

Lo más interesante es que no se trata de un hecho aislado.

Godoy Cruz vs Mitre de Santiago del Estero Godoy Cruz venció a Mitre en el Feliciano Gambarte. Alf Ponce Mercado / MDZ

En los partidos ante Los Andes y Estudiantes de Caseros también pudieron observarse intervenciones acertadas desde el banco. En ambos encuentros De Muner encontró variantes para corregir problemas que aparecían durante el desarrollo. La diferencia fue que en aquellas oportunidades el resultado final no acompañó.

Y ahí aparece una de las trampas más frecuentes del análisis futbolístico: evaluar las decisiones únicamente por el desenlace.

Muchas veces un entrenador toma buenas decisiones y el resultado no llega porque falta eficacia, porque una pelota pega en el palo o porque el rival encuentra una respuesta inesperada. Del mismo modo, una mala decisión puede quedar disimulada por una acción individual salvadora.

Frente a Mitre ocurrió algo distinto. La lectura del entrenador y la ejecución de los futbolistas coincidieron en el mismo sentido.

De Muner entendió lo que el partido estaba pidiendo. Los jugadores interpretaron el mensaje. Guerrero ingresó para cambiar el desarrollo y terminó siendo decisivo. Pino apareció para convertir. El equipo reaccionó y la remontada se concretó.

Por eso el análisis del triunfo no debería limitarse a quienes empujaron la pelota a la red. Los protagonistas dentro de la cancha fueron fundamentales, pero detrás de la victoria hubo una decisión previa: la de un entrenador que no se conformó con lo que estaba viendo, se animó a modificar el plan y encontró las respuestas que Godoy Cruz necesitaba.

A veces los cambios funcionan y otras veces no. Esta vez funcionaron. Pero más importante aún fue la convicción de buscarlos.

Y en ese aspecto, la victoria ante Mitre dejó una señal alentadora para el futuro del Tomba: Pablo De Muner no esperó que el partido cambiara solo. Fue a buscarlo.