En vivo: Independiente Rivadavia busca repuntar iguala 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto
Por la fecha 4 del Clausura, Independiente Rivadavia quiere recuperarse de la última derrota y enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en el Gargantini.
Por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, y a cuatro días de los octavos de la Libertadores ante Fluminense, Independiente Rivadavia busca reponerse de su reciente derrota contra Sarmiento y recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Bautista Gargantini.