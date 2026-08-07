En vivo: Independiente Rivadavia busca repuntar iguala 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto

Por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, y a cuatro días de los octavos de la Libertadores ante Fluminense, Independiente Rivadavia busca reponerse de su reciente derrota contra Sarmiento y recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Bautista Gargantini.