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En vivo: Independiente Rivadavia busca repuntar iguala 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto

Por la fecha 4 del Clausura, Independiente Rivadavia quiere recuperarse de la última derrota y enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en el Gargantini.

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Independiente Rivadavia enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en el Bautista Gargantini.

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Por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, y a cuatro días de los octavos de la Libertadores ante Fluminense, Independiente Rivadavia busca reponerse de su reciente derrota contra Sarmiento y recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Bautista Gargantini.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Estudiantes de Río Cuarto

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