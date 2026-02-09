Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y manda con puntaje ideal en su zona

Independiente Rivadavia venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini en el duelo que cerró la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y se mantuvo a la cima de la Zona B con 12 unidades, producto de cuatro victorias en fila.

El único tanto del partido fue convertido en autogol por el defensor de Estudiantes Juan Antonini, a los 24' del segundo tiempo, tras un centro envenenado de Sebastián Villa.

De esta manera, la Lepra mendocina sigue siendo el único de los 30 equipos de la Liga Profesional de Fútbol que ostenta puntaje ideal. Un comienzo histórico para el elenco mendocino que dirige Alfredo Jesús Berti.

Villa le puso veneno al centro y Antonini marcó en contra para el 1-0 de la Lepra<>

El León riocuartense comenzó mejor el partido, presionando alto y exigiendo a la Lepra en la salida. Sin embargo, la primera situación clara fue para Independiente , con un remate de Leonard Costa que dio en el palo y luego fue anulado por offside. Más tarde, el local respondió con un disparo lejano de Garnerone que pasó cerca del ángulo.

Con el correr de los minutos, el Azul del Parque tomó el control de la pelota y generó peligro por las bandas, especialmente con Sebastián Villa, quien primero asistió a Fabricio Sartori y su cabezazo generó una gran respuesta del arquero Bacchia, y luego estuvo cerca con un tiro libre que pegó en el poste.

El ex Independiente Rivadavia Matías Valenti cubre el balón ante la marca pegajosa de Matías Fernández, el "10" de la Lepra.

Estudiantes buscó lastimar por la izquierda con Garnerone y Rosane y apeló a los remates de media distancia para inquietar a un siempre seguro Bolcato.

El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad que había mostrado el cierre de la primera parte. Sebastián Villa volvió a ser el conductor por la banda izquierda y se transformó en la principal vía para buscar la apertura del marcador. Desde sus desbordes llegaron un remate y un cabezazo de Matías Fernández que hicieron ilusionar a los hinchas de la Lepra.

En ese marco, la Lepra abrió el marcador. Tras un centro de Villa, un rebote en la espalda de Juan Antonini descolocó a Bacchia y terminó junto al palo, dejando sin chances al arquero para evitar el gol del Azul.

Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia Sebastián Villa intenta sacar el remate ante la marca de Ciro Rosané, quien va al piso intentando bloquear. Prensa Independiente Rivadavia

Después de la ventaja, el equipo mendocino retrocedió algunos metros y apostó al contraataque. Estudiantes, apurado por el resultado, abusó de los centros y los pelotazos sin encontrar claridad. Delfino movió el banco y mandó a la cancha a Wanchope Ábila, Forclaz y Alanís en busca de mayor peso ofensivo, con la intención de empujar al local en los minutos finales.

La Lepra resistió los avances del León riocuartense y, pese a algunos sobresaltos, supo sostener la diferencia para quedarse con tres puntos valiosos como visitante.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia recibirá a Belgrano en el Gargantini el sábado a las 22, antes de afrontar una seguidilla exigente ante Independiente, Racing y River.

El minuto a minuto de Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia