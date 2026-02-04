Bombazo sobre Sebastián Villa y River: "Está encaminado; en el club hicieron un focus group"

Luego de que Villa dejara la "puerta abierta" a que se concrete su llegada a River, en las últimas horas salieron a la luz trascendentales novedades.

Una de la grandes novelas del mercado de pases de verano fue la de River Plate y Sebastián Villa. Desde el cuerpo técnico había interés por contar con el delantero y el propio futbolista manifestó su deseos de calzarse la banda roja, aunque finalmente, tras muchos idas y vueltas, su fichaje no se terminó concretando.

Aún así, el propio colombiano habló al respecto este martes tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante Sarmiento en el Gargantini y dejó la "puerta abierta" a que su llegada a Núñez se pueda dar en un futuro cercano. Pues bien, él no fue el único en deslizar en las últimas horas esta posibilidad.

La llegada de Sebastián Villa a River estaría encaminada La llegada de Sebastián Villa a River "estaría encaminada" Este miércoles, el periodista Leo Gabes habló del tema en F3 por la señal de ESPN y volvió a agitar el avispero: "Lo de River y Villa está encaminado", indicó. Sin embargo, hizo una pertinente aclaración respecto de los tiempos de negociación y del mercado: "No es para ahora, eh...".

El cronista explicó entonces que todo surge de un relevamiento que habría realizado la dirigencia millonaira, que tendrá en cuenta el punto de vista del pueblo riverplatense: "En el club hicieron un focus group para saber la opinión del socio", detalló. Según esta información, los resultados de este censo podrían influir en la llegada o no del extremo de 29 años la próxima ventana.