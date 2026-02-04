Bombazo sobre Sebastián Villa y River: "Está encaminado; en el club hicieron un focus group"
Luego de que Villa dejara la "puerta abierta" a que se concrete su llegada a River, en las últimas horas salieron a la luz trascendentales novedades.
Una de la grandes novelas del mercado de pases de verano fue la de River Plate y Sebastián Villa. Desde el cuerpo técnico había interés por contar con el delantero y el propio futbolista manifestó su deseos de calzarse la banda roja, aunque finalmente, tras muchos idas y vueltas, su fichaje no se terminó concretando.
Aún así, el propio colombiano habló al respecto este martes tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante Sarmiento en el Gargantini y dejó la "puerta abierta" a que su llegada a Núñez se pueda dar en un futuro cercano. Pues bien, él no fue el único en deslizar en las últimas horas esta posibilidad.
Te Podría Interesar
La llegada de Sebastián Villa a River estaría encaminada
Este miércoles, el periodista Leo Gabes habló del tema en F3 por la señal de ESPN y volvió a agitar el avispero: "Lo de River y Villa está encaminado", indicó. Sin embargo, hizo una pertinente aclaración respecto de los tiempos de negociación y del mercado: "No es para ahora, eh...".
El cronista explicó entonces que todo surge de un relevamiento que habría realizado la dirigencia millonaira, que tendrá en cuenta el punto de vista del pueblo riverplatense: "En el club hicieron un focus group para saber la opinión del socio", detalló. Según esta información, los resultados de este censo podrían influir en la llegada o no del extremo de 29 años la próxima ventana.
Qué había dicho Villa sobre River
"Todo puede pasar... Juanfer (Quintero) es mi hermano y la puerta está abierta. Sigo ahora defendiendo los colores de Independiente Rivadavia. Gente de Boca me escribía y me decía que no fuera a River, pero soy un trabajador y pienso en el futuro", indicó ayer Villa sobre su pase fallido y la chance de que se concrete más adelante.