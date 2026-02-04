La tajante decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez tras sus primeros entrenamientos en River

Kendry Páez trabajaba con la idea de debutar este sábado ante Tigre, aunque Gallardo tendría otros planes luego de verlo en sus primeras prácticas.

Kendry Páez es el último futbolista que incorporó River Plate en el mercado de pases de verano y ya comenzó a entrenar a la par del resto de sus compañeros. Llega como una fuerte promesa que demostró grandes virtudes en el fútbol ecuatoriano y su selección, aunque no tuvo demasiadas oportunidades de brillar en Europa.

La idea inicial era que, tras su primera semana de trabajo, pudiera ser tenido en cuenta para el duelo contra Tigre en el Monumental este sábado por la fecha 4 del Torneo Apertura. Sin embargo, tras observarlo en las prácticas de los último días, Marcelo Gallardo tomó una tajante decisión con el joven volante de 18 años.

Kendry Páez no debutará ante Tigre y se entrena a doble turno Kendry Paez entrenamiento River Kendry Páez es el único futbolista de River que entrena a doble turno. @RiverPlate El Muñeco vio que el mediocampista ecuatoriano todavía no está en condiciones futbolísticas ni físicas para jugar en lo inmediato, por lo que luego del entrenamiento matutino, mantuvo una charla con él para explicarle que prefiere llevarlo de a poco para que tenga una adaptación más óptima. Tras esto, el ex Independiente del Valle se quedó haciendo un segundo turno, algo que no debió hacer ninguno de sus compañeros.

Esta situación es, cuanto menos, llamativa, ya que no se trata de un futbolista que viene de una larga inactividad que amerite una puesta a punto especial. Páez viene de jugar en el Racing de Estrasburgo, que está en plena temporada y con el que sumó minutos en 2 partidos en enero y fue al banco en otros 2, y del que se fue mal y muy criticado por la prensa.