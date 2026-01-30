Las lapidarias críticas de la prensa francesa a Kendry Páez, quien ya fue presentado en River

River anunció oficialmente la contratación de Kendry Páez, quien viene de un flojo semestre en el Racing Club de Estrasburgo.

Kendry Páez ya es oficialmente nuevo jugador de River Plate, el cuarto refuerzo del mercado. Tras llegar este viernes por la mañana al país, superó con éxito la revisión médica, firmó su contrato (a préstamo por 18 meses sin opción de compra), se calzó la camiseta y a la noche fue oficialmente presentado en redes sociales por el club.

El joven volante de 18 años es una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano. Formado en la Academia Alfaro Moreno, debutó profesionalmente en 2023 con Independiente del Valle y en 2025 fue comprado por el Chelsea, que ese mismo año lo cedió al Racing Club de Estrasburgo, aunque allí las cosas no marcharían para nada bien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2017379905432854799?s=20&partner=&hide_thread=false Kendry Paéz en River, día 1 pic.twitter.com/6bowzW4xGP — River Plate (@RiverPlate) January 30, 2026 Pese a un comienzo alentador en el elenco blanquiazul, con el pasar de las semanas y los meses su rendimiento fue en franco desmedro. En total, jugó 21 partidos (solo 7 como titular) entre la Ligue 1 y la Conference League, metió apenas un gol y no dio asistencias. Su flojo desempeño y sus inconductas lo convirtieron en blanco de las más duras críticas por parte de los hinchas y la prensa.

Las durísimas críticas de la prensa francesa a Kendry Páez Sin ir más lejos, L'Equipe, el medio deportivo más importante y prestigioso del país galo, fue lapidario respecto del comportamiento de Páez: "Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo: numerosas salidas nocturnas en Alemania o en Estrasburgo, sobre todo en la discoteca La Salamandre, y múltiples visitas a Disneyland París", apuntó el diario.

Kendry Paez RC Strasbourg Estrasburgo Kendry Páez jugó un semestre en el RC Estrasburgo. @RCSA "Aparecía más a menudo en las páginas de Interés General que en las páginas deportivas", destacó el portal en la misma nota. Además, responsabilizó al cuadro del noreste de Francia: "Estuvo mal supervisado y nunca llegó a consolidarse realmente", sostuvo L'Equipe.