Augusto Batalla confesó que sufrió de depresión mientras atajaba en River: "Me tomaba dos vasos de vino para dormir"
Augusto Batalla, ex River y San Lorenzo, contó detalles del duro proceso psicológico y emocional que atravesó a los 20 años, durante sus primeros años como profesional.
Augusto Batalla, surgido de River Plate y de paso destacado por San Lorenzo, se desempeña actualmente en el Rayo Vallecano de España, club en el que comenzó a atajar en 2024 y que compró su pase en 2025. Hoy, a sus 29 años, está teniendo un buen presente en LaLiga y consiguió consolidarse, aunque antes debió atravesar momentos muy duros.
Este jueves, en una entrevista concedida a El Chiringuito, confesó haber sufrido durante sus primeros años de carrera como profesional una profunda depresión, que lo llevó a aislarse de sus seres queridos e incluso tener graves problemas para dormir, llegando a recurrir al alcohol para poder conciliar el sueño.
El crudo relato de Augusto Batalla
Según contó, los problemas comenzaron cuando vio que no iba a poder cumplir con todas sus metas futbolísticas: "Cuando era pequeño me vino a buscar el Real Madrid. Decidí quedarme en River porque estaba pronto para debutar. Soñaba con una etapa espectacular y poder crecer. Creo que era mi objetivo. Logré debutar, logré salir campeón, pero no logré sostenerme en el primer nivel y tuve que reconvertirme, pasar muchos años de ir sumando en distintos lados. Y yo creo que por eso digo que fracasé, porque eran mis propios objetivos y no los pude cumplir", apuntó.
"Al ser joven no tenía tanta noción de lo que era estar en ese arco. Entonces por ahí lo viví de una manera demasiado pasajera en un principio y me encontré con errores deportivos que me fueron mermando en lo personal. Y bueno, por eso tuve que reconvertirme, porque uno cuando es joven y no sabe administrar sus propias emociones, acciona y reacciona de mala manera. Me pasaba dentro del campo, me pasaba fuera del campo", agregó en la misma sintonía.
El aislamiento y los problemas para dormir
En ese sentido, contó cómo este trastorno repercutía en su vida cotidiana: "Me costaba mucho dormir. Si sos deportista, tenés que dormir, si no, no funcionás. Empezás a recurrir a tomar alguna pastilla relajante para dormir, y tuve una época donde por ahí tenía 20 años y me tenía que tomar dos vasos de vino para irme a dormir. No es normal que un chico de 20 años pase por esas cosas", reveló Batalla.
Además, esto afectó su vida social: "En mí, en mi persona, estaba totalmente deprimido, no tenía ganas de salir, no tenía ganas de ir a entrenar, no tenía ganas de relacionarme con nadie. Al principio yo me aislé un poco, no quería escuchar a nadie. (...) Mis padres siempre estuvieron, mis amigos siempre estuvieron, pero uno va encerrándose, va formando un caparazón que piensa que lo va a defender y es todo lo contrario".
La importancia de la ayuda profesional
Ya habiendo superado todo este arduo proceso, Batalla insistió en cómo es acompañar a una persona que sufre depresión: "'¿Cómo no tenés ganas? ¿Cómo no querés salir?'. Todas estas cosas, la gente que la pasamos, lo entendemos de manera muy natural y tratamos de ayudar solamente desde el acompañamiento".
Finalmente, destacó la importancia de la ayuda profesional: "Fui al psicólogo, sigo yendo al psicólogo. Y mi psicólogo fue la persona que realmente me pudo sacar de ahí. Fue fundamental. (...) No se sale solo, solo no se sale. Eso creo que es la única verdad que puedo decir de todo esto, después cada uno lo vive a su manera", sentenció.