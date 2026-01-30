Augusto Batalla confesó que sufrió de depresión mientras atajaba en River: "Me tomaba dos vasos de vino para dormir"

Augusto Batalla, surgido de River Plate y de paso destacado por San Lorenzo, se desempeña actualmente en el Rayo Vallecano de España, club en el que comenzó a atajar en 2024 y que compró su pase en 2025. Hoy, a sus 29 años, está teniendo un buen presente en LaLiga y consiguió consolidarse, aunque antes debió atravesar momentos muy duros.

Este jueves, en una entrevista concedida a El Chiringuito, confesó haber sufrido durante sus primeros años de carrera como profesional una profunda depresión, que lo llevó a aislarse de sus seres queridos e incluso tener graves problemas para dormir, llegando a recurrir al alcohol para poder conciliar el sueño.

El crudo relato de Augusto Batalla El crudo relato de Augusto Batalla Según contó, los problemas comenzaron cuando vio que no iba a poder cumplir con todas sus metas futbolísticas: "Cuando era pequeño me vino a buscar el Real Madrid. Decidí quedarme en River porque estaba pronto para debutar. Soñaba con una etapa espectacular y poder crecer. Creo que era mi objetivo. Logré debutar, logré salir campeón, pero no logré sostenerme en el primer nivel y tuve que reconvertirme, pasar muchos años de ir sumando en distintos lados. Y yo creo que por eso digo que fracasé, porque eran mis propios objetivos y no los pude cumplir", apuntó.

"Al ser joven no tenía tanta noción de lo que era estar en ese arco. Entonces por ahí lo viví de una manera demasiado pasajera en un principio y me encontré con errores deportivos que me fueron mermando en lo personal. Y bueno, por eso tuve que reconvertirme, porque uno cuando es joven y no sabe administrar sus propias emociones, acciona y reacciona de mala manera. Me pasaba dentro del campo, me pasaba fuera del campo", agregó en la misma sintonía.

El aislamiento y los problemas para dormir En ese sentido, contó cómo este trastorno repercutía en su vida cotidiana: "Me costaba mucho dormir. Si sos deportista, tenés que dormir, si no, no funcionás. Empezás a recurrir a tomar alguna pastilla relajante para dormir, y tuve una época donde por ahí tenía 20 años y me tenía que tomar dos vasos de vino para irme a dormir. No es normal que un chico de 20 años pase por esas cosas", reveló Batalla.