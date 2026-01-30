Tristeza en River: murió Alfredo Davicce, histórico expresidente del Millonario

Condujo al club entre 1989 y 1997, etapa en la que River ganó siete títulos locales, la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana. Tenía 96 años.

Dirigente histórico del Millonario, Davicce fue protagonista de uno de los períodos más exitosos de River Plate.

Una triste noticia golpeó al mundo River Plate: este viernes se confirmó el fallecimiento de Alfredo Davicce, expresidente del club entre 1989 y 1997 y protagonista de una de las etapas más exitosas de su historia, con siete títulos locales, la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997. Tenía 96 años.

Quién fue Alfredo Davicce Alfredo Davicce fue uno de los dirigentes más emblemáticos en la historia de River, especialmente recordado por su prolongada y exitosa gestión como presidente entre 1989 y 1997. Nacido en Argentina el 17 de noviembre de 1929, Davicce era contador público y licenciado en Economía, y su vínculo con la política interna del club comenzó a principios de la década de 1960, cuando tenía poco más de 30 años y se integró activamente a la vida dirigencial de la institución.

Davicce accedió a la presidencia de River Plate tras las elecciones de diciembre de 1989, representando a la agrupación Cruzada de Unidad Riverplatense y venciendo al entonces titular Osvaldo Di Carlo. Su llegada marcó el inicio de una etapa de logros deportivos sin precedentes para el club, junto con el técnico Ramón Díaz y una generación de jugadores que se consolidarían como figuras históricas.

Durante su gestión, River obtuvo un total de siete campeonatos locales, entre ellos un tricampeonato consecutivo con los torneos Apertura 1996, Clausura 1997 y Apertura 1997. Además, bajo su liderazgo, el equipo consiguió dos títulos internacionales emblemáticos: la Copa Libertadores en 1996 y la Supercopa Sudamericana en 1997, consolidando a River como protagonista en el fútbol continental.

river copa libertadores 96 River Plate, campeón de la Copa Libertadores 1996 durante la presidencia de Alfredo Davicce. cariverplate.com.ar Una vida ligada a River Tras ser reelegido en 1993, Davicce finalizó su mandato presidencial en 1997 pero continuó vinculado al club. En las elecciones de ese año intercambió roles con su colaborador David Pintado, asumiendo la vicepresidencia mientras Pintado se convertía en presidente. Durante ese período, River ganó el bicampeonato Apertura 1999 y Clausura 2000, un logro que impidió que Boca Juniors lograra su primer tricampeonato.