¡Con varios bombazos! La lista de convocados de la Selección argentina para el amistoso con Guatemala

Este miércoles, Lionel Scaloni presentó la nómina oficial con 28 jugadores para lo que será la despedida del país antes del Mundial. Las sorpresas son muchas.

Scaloni dio a conocer la lista para el Argentina-Guatemala en la Bombonera.

Lionel Scaloni presentó este miércoles la lista de convocados de la Selección argentina para la fecha FIFA de marzo. Caída la Finalissima, la Albiceleste jugará un único amistoso ante Guatemala el martes 31 en la Bombonera, en lo que será la despedida del país antes del Mundial.

Rojas y Palacios, las sorpresas de Scaloni en la lista de la Selección argentina En el desglose, las grandes sorpresas pasan por la presencia dos futbolistas que la viene rompiendo en sus clubes y tendrán su primera citación, ambos del fútbol argentino: Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de Racing, y Tomás Palacios, el joven zaguero zurdo de Estudiantes cuya ficha pertenece al Inter de Italia.

Flamengo Racing ida semifinales Libertadores 2025 Festeja Racing: Gabriel Rojas fue convocado por primera vez a la Selección argentina. Fotobaires A su vez, de la aparición de Rojas se desprende una llamativa decisión que tiene que ver con Valentín Barco: el ex Boca vuelve a la convocatoria y Scaloni piensa utilizarlo en el mediocampo, tal como viene jugando -y muy bien- en el Racing de Estrasburgo.

Bombazo inesperado: Mastantuono quedó afuera de la nómina Y a la hora de hablar de bajas es donde aparece el gran bombazo: Franco Mastantuono, que hasta ahora era una fija, no integra la lista de 28 jugadores que armó el DT de la Selección. Pese a no estar lesionado, a la joya ex River pagó caro su mal momento en el Real Madrid (el martes fue al banco en la serie vs. Manchester City y no sumó minutos) y esa situación pone en jaque su presencia en la Copa del Mundo. Fuerte.

franco mastantuono Mastantuono no fue citado por Scaloni en una fecha clave pensando en el Mundial. X @FabrizioRomano Por otro lado, la ausencia de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso se debe a que todos ellos se están recuperando de distintas lesiones que sufrieron en sus respectivos clubes y el cuerpo técnico consideró que no era necesario arriesgarlo.