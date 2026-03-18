Fernando Gago es el nuevo entrenador de un histórico club sudamericano

A casi un año de su salida de Boca y tras el frustrado paso por Nexaca, Fernando Gago llegó a un acuerdo para dirigir nuevamente en Sudamérica. Los detalles.

Tras cuatro meses sin trabajo desde su frustrado paso por el Necaxa de México, Fernando Gago definió su futuro. Tras varias especulaciones, el ex técnico de Racing y Boca alcanzó un acuerdo de palabra con su nuevo club y recalará en un país en el que todavía no dirigió.

¿El destino? Nada menos que Universidad de Chile. La negociación avanzó muy rápido luego de que los trasandinos le ofrecieran el cargo, según informó el periodista César Luis Merlo, Pintita arribará en las próximas horas a la ciudad de Santiago para firmar un contrato por un año con la institución, hasta diciembre de 2026.

Fernando Gago será el nuevo DT de Universidad de Chile: su mala experiencia en Nexaca No obstante, el contexto en el que se confirma la llegada de Gago no es el ideal. En su última experiencia en la Liga MX, apenas acumuló 17 partidos: 4 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. A raíz de eso, la dirigencia de Necaxa decidió echarlo del cargo en noviembre, a solo cinco meses de su llegada.

fernando gago Fernando Gago no tuvo un gran paso por la Liga MX y volverá a dirigir en Sudamérica. EFE Del otro lado, la realidad de la U tampoco invita al optimismo. El equipo no pudo clasificarse a la Copa Sudamericana tras perder con Palestino en la fase de playoffs y en el torneo local el panorama no cambia mucho, ya que sumó 10 puntos en 7 fechas y se mantiene en la octava posición.