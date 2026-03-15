El importante club sudamericano que quiere a Fernando Gago como director técnico

Tras su fallido paso por Necaxa, Fernando Gago analiza una propuesta para volver a Sudamérica casi un año después de ser despedido de Boca.

Fernando Gago no ha tenido mucha suerte en sus últimos clubes. Hace poco menos de un año, en abril de 2025, fue despedido de Boca Juniors luego de una derrota en el Superclásico. Tras esto, había encontrado rápidamente un nuevo equipo, el Necaxa de México, pero duró apenas 5 meses antes de volver a ser echado por malos resultados.

Sin trabajo desde noviembre del año pasado, su futuro como DT era una verdadera incógnita. Sin embargo, podría volver al ruedo en esos días, ya que en las últimas horas recibió una tentadora propuesta para dirigir a un importante club sudamericano que acaba de quedarse sin entrenador.

La Universidad de Chile quiere a Gago como DT Universidad de Chile La U de Chile se quedó recientemente sin DT y quiere contratar a Fernando Gago. @UdeChile Se trata de la Universidad de Chile, que el pasado miércoles anunció la desvinculación del también argentino Francisco Meneghini y es conducido interinamente por Jhon Valladares. El elenco trasandino actualmente marcha 7° en la Primera División chilena y viene de quedar eliminado en el repechaje para entrar a la Copa Sudamericana.

Pintita se encuentra analizando la oferta y las distintas aristas a considerar más allá de las cuestiones económicas. Una de las más trascendentales es que el Bulla no competirá a nivel internacional en este 2026, por lo que tendrá que abocarse plenamente en los torneos nacionales, con la necesidad de sumar algún título y armar las bases para un equipo competitivo para el 2027.