A cinco meses de su llegada, Fernando Gago fue despedido del Necaxa de México

Fernando Gago volvió a dar un paso en falso en su carrera como DT y lo echaron de Necaxa por malos resultados.

Fernando Gago sumó una nueva frustración en su carrera como DT, ya que fue cesanteado por la dirigencia del Necaxa, debido a la mala campaña del equipo en el torneo mexicano. En su último encuentro igualó 1-1 frente a Mazatlán y finalizó en el puesto 13 de la tabla de posiciones, por lo que no clasificó la segunda fase.

Por otra parte, el entrenador mantenía serios inconvenientes internos con el plantel, mientras que los hinchas de la institución expresaron su repudio por la falta de resultados a lo largo de toda la temporada, con un saldo de cinco victorias, seis empates y nueve derrotas.

Fernando Gago Necaxa.jpeg Fernando Gago había asumido en Necaxa en julio. @ClubNecaxa El paso de Fernando Gago por la Liga MX volvió a dejar más dudas que certezas. Tras su salida de Boca a mediados de año, el exvolante asumió el desafío de dirigir al Necaxa con la intención de recuperar su imagen, pero su gestión repitió viejos errores: un equipo sin identidad, falto de reacción y con rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado.

En el ámbito interno, las críticas apuntan directamente a su conducción. Según trascendió en medios locales, varios futbolistas habrían manifestado su descontento con el método de trabajo y con la rigidez táctica impuesta por el director técnico.

La trayectoria de Fernando Gago Gago, de 39 años, inició su carrera como entrenador en Aldosivi de Mar del Plata, luego pasó por Racing, Chivas de Guadalajara, Boca y Necaxa.