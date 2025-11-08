A Guardiola le preguntaron qué pensaba de que lo llamaran "el mejor DT de la historia" y sorprendió: "Tienen..."

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, se refirió al lugar de privilegio que tiene en la consideración de los fanáticos y no decepcionó.

Pep Guardiola, más allá de algunos detractores, es sin dudas uno de los entrenadores más influyentes y exitosos en la historia del fútbol, y ha logrado dejar un importantísimo legado con sus pasos por Barcelona, Bayern Múnich en menor medida y actualmente en Manchester City. De hecho, no son pocos los que lo consideran el mejor de todos los tiempos.

El propio DT, que transita quizás sus últimos años en el elenco citizen y cuyo futuro es una incógnita, sabe que lleva consigo esa fama. En ese sentido, este sábado, en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana contra el Liverpool por la fecha 11 de la Premier League, le preguntaron qué opinaba acerca de ese lugar de privilegio que ocupa en la consideración de los fanáticos.

La divertida respuesta de Pep Guardiola cuando lo llamaron el mejor DT de la historia "Tienen toda la razón", respondió el español con ironía y entre risas, fiel a su estilo distendido y jovial. En la misma sintonía, se explayó al respecto: "Cada era es diferente, creo que la influencia de muchos entrenadores ha estado presente a lo largo de la historia".

"Por supuesto, puedo decir que he sido parte de eso; los números lo demuestran, he tenido éxito y creo que ha sido agradable ver a nuestros equipos. Así que sí, estoy ahí", agregó sin falsa modestia. Y sentenció: "Cuando empecé jamás lo hubiera imaginado. Recuerdo mi primer partido aquí. Jamás quise ser el mejor, mis padres no me inculcaron eso".