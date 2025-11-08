Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Vergara y sumó tres puntos importantísimos
Por la fecha 15, Racing se impuso sobre Defensa y Justicia con un tanto del colombiano al minuto 40 en un Cilindro vacío por la sanción de Aprevide.
Racing derrotó a Defensa y Justicia por 1-0 como local este sábado por la tarde en el Cilindro de Avellaneda, en un partido jugado a puertas cerradas por la sanción de la Aprevide, por la decimoquinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.
El único gol lo marcó el colombiano Duván Vergara, a los 4o minutos del primer tiempo. Con este triunfo, la Academia se metió en puestos de playoffs y quedó al borde de asegurarse la clasificación.
Te Podría Interesar
El gol de Vergara para el triunfo de Racing
En el inicio del partido, el equipo de Gustavo Costas fue quién dominó los hilos con un Luciano Vietto activo y generando peligro con llegadas que no logró transformar en gol. El local fue superior a un Halcón que intentaba salir por abajo desde el fondo y apostando a un juego ofensivo a la espalda del defensor Agustín García Basso.
A los 40 minutos, tras un tiro de esquina a favor de Defensa y Justicia desde la izquierda, el arquero Facundo Cambeses interceptó el centro y metió un gran pelotazo largo que dejó mano a mano al delantero colombiano Duván Vergara solo con el arquero Enrique Bologna, al cual eludió y terminó marcando el gol.
Con poca claridad y sin mucho juego, el equipo de Florencio Varela fue superior a los de Avellaneda en el complemento y asedió el arco defendido por Facundo Cambeses, pero sin mucho efecto. En tanto, Racing apostó a recuperar la pelota en su campo y salir de contragolpe ante un equipo endeble en la faceta defensiva.
Al cuadro blanquiceleste ahora le toca apostar todo a meterse en los playoffs o algún torneo internacional para borrar todas las frustraciones acumuladas hasta el momento.
Con este resultado, Racing escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell's en la próxima y última jornada en el Coloso Marcelo Bielsa. Además, alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.
Por su parte, Defensa perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela y esperar otros resultados.
Fuente: NA
El minuto a minuto de Racing - Defensa y Justicia