Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Vergara y sumó tres puntos importantísimos

El único gol lo marcó el colombiano Duván Vergara, a los 4o minutos del primer tiempo. Con este triunfo, la Academia se metió en puestos de playoffs y quedó al borde de asegurarse la clasificación.

En el inicio del partido, el equipo de Gustavo Costas fue quién dominó los hilos con un Luciano Vietto activo y generando peligro con llegadas que no logró transformar en gol. El local fue superior a un Halcón que intentaba salir por abajo desde el fondo y apostando a un juego ofensivo a la espalda del defensor Agustín García Basso.

A los 40 minutos, tras un tiro de esquina a favor de Defensa y Justicia desde la izquierda, el arquero Facundo Cambeses interceptó el centro y metió un gran pelotazo largo que dejó mano a mano al delantero colombiano Duván Vergara solo con el arquero Enrique Bologna, al cual eludió y terminó marcando el gol.

Con poca claridad y sin mucho juego, el equipo de Florencio Varela fue superior a los de Avellaneda en el complemento y asedió el arco defendido por Facundo Cambeses, pero sin mucho efecto. En tanto, Racing apostó a recuperar la pelota en su campo y salir de contragolpe ante un equipo endeble en la faceta defensiva.

Al cuadro blanquiceleste ahora le toca apostar todo a meterse en los playoffs o algún torneo internacional para borrar todas las frustraciones acumuladas hasta el momento.

Con este resultado, Racing escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell's en la próxima y última jornada en el Coloso Marcelo Bielsa. Además, alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, Defensa perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela y esperar otros resultados.

Fuente: NA

