La dirigencia de la Academia, encabezada por el Príncipe, le ofreció a Costas renovar su contrato por una temporada más. ¿Cuál fue la respuesta del DT?

El pasado martes se dio la primera reunión entre Diego Milito y Gustavo Costas para hablar sobre la renovación del contrato del DT. Desde la dirigencia de Racing le ofrecieron seguir en el cargo por un año más y desde el entorno del entrenador campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana dieron el visto bueno. Incluso, ya hubo una reunión entre Jito Alonso, apoderado del entrenador, y Diego Ciffarelli, tesorero del club para hablar sobre los temas económicos.

Sin embargo, el DT impuso una fuerte condición para seguir en el puesto: un buen proyecto deportivo de cara al 2026. Esto se debe a que Costas afirma que con el plantel que le armaron para este año no podía pelear la Copa Libertadores y es por ello que quedó eliminado en las semifinales ante Flamengo.

La decisión de Gustavo Costas tras el ofrecimiento de Milito de renovar en Racing por un año Además, por el momento, la Academia se está quedando afuera de los playoffs del torneo Clausura (se ubica 9°) y tampoco se está clasificando a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual. Es por ello que Ciffarelli tuvo la previsión de elaborar un presupuesto con el boleto a la Sudamericana, algo que parece posible, aunque también queda claro que no es lo mismo disputar una Copa que la otra.

Gustavo Costas Gustavo Costas está muy cerca de extender su vínculo con Racing. Fotobaires Mientras las reuniones continúan, Gustavo Costas deberá reunirse con Milito y con la secretaría técnica encabezada por Sebastián Saja para analizar la conformación del plantel y definir los objetivos. Mientras el futuro de Racing no esté resuelto, será complicado avanzar. Restan dos compromisos: ante Defensa y Justicia, este sábado a las 17 en el Cilindro, y frente a Newell’s, la próxima semana en Rosario.