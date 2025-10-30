El maleficio de la bandera para Maravilla Martínez en Racing: ¡no hizo ni un gol en 6 partidos!

En el momento más crucial del año, Racing sufrió la sequía goleadora de Adrián Martínez, la cual comenzó hace un mes y medio.

Nadie puede negar que desde que llegó en 2024, Adrián Martínez se convirtió en un arma letal en el Racing de Gustavo Costas que generó sensación. Fue una pieza fundamental del equipo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana el año pasado y del que ilusionó a todo el pueblo blanquiceleste con volver a ganar la Libertadores este 2025.

Sus números son contundentes: en 88 partidos jugados con la camiseta blanquiceleste, convirtió 50 goles (un promedio de más de medio gol por partido), muchos en encuentros clave, además de asistir otros 12. Tal era su efectividad, que los hinchas le dedicaron una bandera especial que colgaron del Cilindro.

La bandera que le dedicaron los hinchas de Racing a Adrián Martínez Bandera goles Maravilla Martínez "Porque en cualquier momento Maravilla hace un gol", reza la misma, y debajo aparece un contador que comienza con el número 50, cifra a la que llegó en la ida de cuartos de Libertadores contra Vélez en el Amalfitani. El trapo rememora a uno que le habían hecho a Martín Palermo en Boca, que llegaba hasta los 236 tantos.

Sin embargo, lejos de alimentar su cuota goleadora, terminó produciendo el efecto contrario. Desde que la bandera apareció por primera vez en cancha de Racing, como si se tratara de un maleficio, el delantero de 33 años no volvió a anotar en ninguno de los 6 partidos que le tocó jugar a continuación.