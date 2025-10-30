Las picantes cargadas de Flamengo a Racing y Costas tras eliminarlo de la Libertadores: "Nosotros también podemos..."

Flamengo aprovechó para burlarse de la Academia y del entrenador por redes sociales tras dejarlo afuera de la final del certamen continental.

No pudo ser para Racing. La Academia de Gustavo Costas buscó por todas las vías, pero el Flamengo de Filipe Luís resistió con uñas y dientes, y tras el 1-0 de la ida, el Mengao igualó sin goles y se clasificó a su quinta final de Copa Libertadores en la historia.

Por su parte, Racing se quedó con las manos vacías luego de batallar de igual a igual contra uno de los gigantes del continente y es por ello que tras el final del partido, todos los hinchas presentes en el Cilindro de Avellaneda despidieron con aplausos a los dirigidos por Costas.

Las picantes cargadas de Flamengo a Racing y Costas Tras el final del partido, el cuadro carioca festejó el pase a la final de Lima, pero también aprovechó para burlarse de la Academia y de su DT. En su cuenta de X en inglés (cuenta con más de 2 millones de seguidores), publicó dos picantes tuits en referencia a la sede de la final del certamen continental y otra sobre las calles que rodean el Cilindro.

“¿Esta, verdad?”, fue lo que escribieron en el primer tuit y que lo acompañaron con una foto de la estación Lima del subte A en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo publicaron una imagen de un cartel de una calle con el nombre de Flamengo y el estadio de Racing de fondo, y escribieron lo siguiente: “Nosotros también podemos rebautizar calles”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo_en/status/1983734511168110974&partner=&hide_thread=false This one, right? https://t.co/1CtpLZPvH0 pic.twitter.com/fhZfJn6jNT — Flamengo (@Flamengo_en) October 30, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flamengo_en/status/1983735851969626455?s=46&partner=&hide_thread=false We can name streets too. pic.twitter.com/Ad7vp52F98 — Flamengo (@Flamengo_en) October 30, 2025 Gustavo Costas se quebró tras la eliminación de Racing y dejó una frase fuerte El entrenador, que vive y respira Racing con una pasión pocas veces vista, se mostró conmovido. “Defraudé a mi gente”, reconoció entre sollozos. “Estábamos muy ilusionados. Lo de la gente fue extraordinario, no sólo hoy sino todos los días. No lo pudimos lograr. A partir de mañana ya empieza otra etapa”, agregó con el corazón en la mano.