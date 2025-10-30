De la Cruz, Varela y De Arrascaeta aprovecharon para burlarse de Gastón Martirena tras dejar afuera a Racing y clasificarse a la final de la Libertadores.

La burla de los uruguayos del Flamengo a Gastón Martirena tras eliminar a Racing y clasificarse a la final. Foto: @Flamengo

Flamengo batalló y se defendió con todas sus armas para clasificar a una nueva final de Copa Libertadores en su historia (la 5°). En un partido donde sufrió de más tras la expulsión de Gonzalo Plata a los 60 minutos, el equipo dirigido por Filipe Luís igualó sin goles ante Racing y gracias al 1-0 de la ida se metió en la gran final de Lima.

Por su parte, la Academia, que esperaba meterse en la gran definición del certamen continental tras 57 años, se quedó a las puertas de conseguirlo y finalmente se quedó con las manos vacías, aunque todo el público presente en el Cilindro despidió al plantel y CT con aplausos.

La burla de los uruguayos del Flamengo a Martirena tras eliminar a Racing y clasificarse a la final Como suele suceder en cada partido de este estilo, las burlas del equipo ganador hacia el perdedor no faltan y esta no fue la excepción, aunque la gastada está dirigida hacia un jugador de la Academia. Tras el final del partido, Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta subieron una foto imitando el famoso festejo de Gastón Martirena de “a dormir” y con la canción de “Los Mayores” de La Nueva Escuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1983841453039026177&partner=&hide_thread=false Boooooom dia! Dormiram bem, Nação? #pics pic.twitter.com/00JzclJlHp — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2025 Esto se debe a que tras eliminar a Peñarol en octavos de final, el lateral derecho de Racing subió una foto posando de la misma manera y además, en zona mixta declaró lo siguiente: "Yo soy de allá y saben que soy hincha del otro club (Nacional), fui muy cargado. Los vi confiados, me cagaba de risa".