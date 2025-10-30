La divertida respuesta del DT de Flamengo sobre si imagina a Agustín Rossi atajando para la Selección de Brasil

Filipe Luis, entrenador del Flamengo, fue contundente sobre la posibilidad de que el arquero argentino defienda los colores de la Canarinha en un futuro.

En un Cilindro de Avellaneda a reventar y con un recibimiento histórico y a la altura de las circunstancias, Racing no pudo con Flamengo y se quedó con las ganas de regalarle el pase a la final de la Copa Libertadores a sus hinchas.

Tras caer por 1-0 en el Maracaná, el equipo de Gustavo Costas buscó igualar la serie, pero con Agustín Rossi como figura de la cancha, el conjunto carioca resistió, empató sin goles y se clasificó a su quinta final en la historia donde se verá las caras con el ganador de la llave entre Palmeiras y LDU Quito (el conjunto ecuatoriano ganó 3-0 la ida).

Luego del partido, Filipe Luis, entrenador del Mengao, habló en conferencia de prensa. Allí se mostró muy feliz por el pase a la final y también respondió una sorpresiva pregunta sobre el ex arquero de Boca, Lanús, entre otros equipos. El histórico jugador del Atlético de Madrid le preguntaron si veía a Rossi atajando para la Selección de Brasil y su respuesta fue clara y concisa.

“Te imaginas a un argentino atajando para Brasil en un Mundial…. No lo veo, no lo veo, pero tiene nivel”, comenzó diciendo entre risas y mientras movía la cabeza de un lado para el otro. “Yo sinceramente nunca veo a un argentino de nacimiento vestir la camiseta de la Selección de Brasil, pero si tiene todo el derecho del mundo de ganarse el pasaporte”, agregó.