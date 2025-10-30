La polémica de la noche en el Cilindro: Marcos Rojo hizo expulsar a Gonzalo Plata y después zafó de la roja

Marcos Rojo, con oficio y picardía, calentó al ecuatoriano de Flamengo, que reaccionó y vio la roja. Minutos después, el VAR lo salvó a él.

La noche en Avellaneda tuvo de todo. Y, como suele pasar, Marcos Rojo fue protagonista. A los 10 minutos del segundo tiempo, el defensor de Racing se cruzó con Gonzalo Plata, figura de Flamengo, y logró hacerlo expulsar. Más tarde, él mismo estuvo al borde de ver la roja, pero el VAR lo salvó.

El episodio que encendió la polémica comenzó cuando Plata cayó al suelo tras una disputa y el ex Boca se acercó a levantarlo rápido para que no hiciera tiempo. El ecuatoriano reaccionó con un gesto que pareció un golpe con el puño en la pierna izquierda de Rojo, muy cerca de sus genitales. La jugada no se vio con claridad por televisión, porque el defensor estaba de espaldas y tapó el ángulo.

¡¡¡ROJA PARA GONZALO PLATA EN EL CILINDRO!!! El juez Piero Maza recibió el aviso de su asistente Urrutia, que estaba muy cerca de la acción, y expulsó al jugador de Flamengo. El VAR revisó la jugada y convalidó la decisión. Los brasileños, furiosos, protestaron durante varios minutos.

Vale recordar que Plata ya había sido expulsado en la ida de cuartos ante Estudiantes, aunque luego Conmebol le quitó la sanción por considerarla injusta. Esta vez, la historia podría repetirse con otro capítulo de discusión arbitral.

Marcos Rojo se salvó de la roja: al defensor de Racing lo habían expulsado, pero se la quitaron tras la revisión en el VAR.



Pero la historia no terminó ahí. A los 25 minutos, Rojo fue protagonista de otra jugada discutida: en un duelo aéreo con Leo Ortiz, extendió el brazo y el árbitro chileno lo expulsó de inmediato por un supuesto codazo. Sin embargo, desde el VAR le avisaron que se trataba de un choque de cabezas.