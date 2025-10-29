Los llamativos afiches contra Marcos Rojo en la previa de la vuelta entre Racing y Flamengo: "Chau, dejá de..."

Avellaneda amaneció con múltiples posters en los alrededores del estadio de Racing con mensajes muy fuertes para Marcos Rojo.

Racing se prepara para lo que será uno de los partidos más importantes de su historia en las últimas décadas, cuando este miércoles desde las 21:30 reciba a Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores (debe revertir el 0-1 en el Maracaná). Sin embargo, horas antes del duelo trascendental aparecieron unos afiches contra Marcos Rojo que tensionaron la previa del match.

Los afiches contra Marcos Rojo antes la semi definitoria con Flamengo En que Avellaneda amaneció con múltiples posters en los alrededores del Cilindro dedicados al ex Boca y Estudiantes bajo el fuerte mensaje de "Chau Rojo, dejá de robar". A su vez, también incluían la firma de "Pueblo Racing", haciendo referencia a que serían obra de los propios hinchas de la Academia.

Los afiches contra Marcos Rojo en la previa de Racing-Flamengo. Los afiches contra Marcos Rojo en la previa de Racing-Flamengo. Foto: @okdobleamarilla Justamente esto último fue lo que sorprendió a todos y generó grandes sospechas de que podría tratarse de una maniobra de la gente de Independiente, en el intento de desconcentrar a su rival de toda la vida antes de un partido que puede marcar un antes y un después en la vereda de enfrente.

El antecedente idéntico en Racing con Edwin Cardona Esto se debe a que en años anteriores también se vieron afiches contra Edwin Cardona, cuando el enganche colombiano jugaba en la Academia. Y en esa ocasión, casualmente, el mensaje encriptado fue exactamente el mismo: "Dejá de robar. Chau Cardona".