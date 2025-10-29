El juez que obvió dos claras tarjetas rojas en el Guapo recibió una fuerte sanción por parte de la AFA y de Federico Beligoy.

El castigo de la AFA a Nicolás Lamolina tras su mal arbitraje en Barracas-Boca.

El pasado lunes por la tarde, Boca se llevó tres puntos vitales del Claudio Chiqui Tapia ante Barracas. En un partido que comenzó cuesta arriba por el tremendo golazo de Insua, el equipo dirigido por Claudio Úbeda salió al segundo tiempo y dio vuelta el encuentro gracias a un doblete de Milton Giménez y un tanto de Merentiel.

A pesar de que ganaron, los futbolistas y cuerpo técnico del cuadro de la Ribera no se fueron para nada contentos con el arbitraje de Nicolás Lamolina. El juez, que expulsó a Iván Tapia, el hijo del presidente de la AFA, a los 14 minutos del PT, obvió dos claras tarjetas rojas más en contra del Guapo.

La expulsión de Iván Tapia en Barracas-Boca La expulsión de Iván Tapia en Barracas-Boca ESPn La primera se dio a los dos minutos de partido, cuando Rafael Barrios le pegó una piña en la cara a Merentiel (sin pelota), pero para Lamolina solo fue amarilla. La otra se dio en el complemento, cuando Javier Ruiz le pegó un criminal planchazo a Milton Delgado que tendría que haber sigo roja directa, pero para el juez solo fue amarilla.

El castigo de la AFA a Lamolina tras su mal arbitraje en Barracas-Boca Tras su pésimo arbitraje en el partido entre Barracas y Boca, la AFA y el conductor de la Dirección Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, castigaron a Lamolina: no dirigirá ningún partido como juez central ni como VAR en la fecha 14. Además tampoco está en la lista de los cuarto partidos del reducido de la Primera Nacional y Primera B Metropolitana.