El posteo de Milton Delgado que enloqueció a los hinchas de Boca y el elogio top de Paredes
Milton Delgado volvió al 11 de Boca, fue figura y su posteo tras el triunfo explotó en redes: se llevó los elogios de Paredes y hasta de un exjugador campeón.
Milton Delgado volvió a ser titular en Boca y no desaprovechó la oportunidad. El mediocampista, subcampeón del mundo con la Selección argentina Sub 20, fue una de las figuras en la victoria 3-1 ante Barracas Central, y su actuación generó un fuerte impacto puertas adentro del vestuario y también en redes sociales.
El juvenil de 20 años publicó en su cuenta de Instagram una foto del partido con la frase: “Gran partido del equipo. A seguir así vamos @bocajrsoficial”.
Milton Delgado brilló ante Barracas y recibió un mensaje especial de Leandro Paredes
El posteo no tardó en llenarse de comentarios de compañeros y referentes del club, pero el más destacado fue el de Leandro Paredes: “Qué bien jugás, Chelito”, escribió el capitán. A lo que Delgado respondió: “Qué jugador, Lea”.
El ida y vuelta entre ambos se volvió viral y despertó la admiración de los hinchas. Además, otros jugadores del plantel se sumaron al reconocimiento. Lautaro Di Lollo comentó “Qué jugador”, y el pibe le respondió con un cómplice “Turro”. También aparecieron los mensajes de Marco Pellegrino (con aplausos) y Juan Barinaga, que le tiró un “Sobrado, enano”, replicado con un “Colito”.
Entre las respuestas más celebradas estuvo la de Cristian Erbes, ex Boca y amigo de Paredes, quien no dudó: “¡Animal!”, escribió el mediocampista campeón con el Xeneize, generando también el “me gusta” del propio Delgado.
El técnico Claudio Úbeda también elogió la actuación del juvenil: “Chelito viene de hacer un Mundial excelente. Fue nuestra primera opción de cambio y lo hizo muy bien. Estuvo a la altura del partido y le dio orden al equipo”, destacó el DT.
El elogio de Claudio Úbeda a Milton Delgado
Además, el entrenador dejó una pista importante pensando en el próximo partido, ya que Paredes está suspendido por acumulación de amarillas: “Cuando entró Ander, Delgado también empezó a encontrar circuito de juego con él. Creo que hizo un gran partido”, agregó “Sifón”.
El regreso de Milton Delgado parece haberle devuelto a Boca frescura y equilibrio en la mitad de la cancha, justo en el momento más caliente de la temporada.