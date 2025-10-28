A Lionel Messi le preguntaron quiénes son los GOATs en otros deportes y no dudó: "Admiro mucho a..."

Lionel Messi fue consultado por los mejores deportistas de todos los tiempos y destacó las figuras de varias leyendas. ¿A quiénes nombró?

Messi destacó a los mejores de todos los tiempos en distintos deportes.

A pocos días de firmar su renovación con el Inter Miami hasta fines de 2028, Lionel Messi volvió a mostrarse relajado y reflexivo. El astro argentino, que atraviesa una nueva etapa en su carrera en Estados Unidos, salió a hablar y tocó varios temas interesantes vinculados a su carrera, pero también hizo mención a grandes leyendas de otros deportes.

"Tú eres el GOAT... ¿pero quiénes lo son en otros deportes'?", le preguntó el periodista de NBC News en una entrevista exclusiva. Luego de soltar una sonrisa de oreja a oreja por el comentario, el 10 , con la humildad que lo caracteriza, se tomó un momento para pensar y desarrollar una extensa respuesta.

Los GOATs que eligió Lionel Messi, con Maradona y otras leyendas del deporte “Para nosotros, los argentinos, Maradona (Diego) siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", comenzó diciendo la Pulga, mostrando su devoción por Pelusa antes de pasar a otras ramas.

Lionel Messi eligió a los GOATs de cada deporte. Lionel Messi eligió a los GOATs de cada deporte. "Por hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Jordan (Michael). También con LeBron (James) o Steph (Curry), son jugadores que admiré mucho y le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo”, confesó Messi, metiéndose de lleno en la NBA.