La picante "aclaración" de Ruben Darío Insua sobre el arbitraje en la caída de Barracas ante Boca: "Ya que nadie me preguntó..."

Ruben Darío Insua, entrenador de Barracas, cerró la conferencia con un particular discurso sobre la terna arbitral que impartió justicia en el 1-3 vs. Boca.

El Gallego Insua no recibió preguntas sobre el arbitraje en conferencia, pero antes de irse dio su opinión.

Más allá del resultado, la victoria clave de Boca ante Barracas por el duelo pendiente de la fecha 12 volvió a dejar mal parado al arbitraje. En mayor o menor medida, ambos equipos se vieron favorecidos y a la vez perjudicados en distintos momentos de partido y hubo tres jugadas puntuales que no pasaron desapercibidas.

Las grandes polémicas que dejó Barracas-Boca Es que el juez Nicolás Lamolina y el VAR, con Silvio Trucco a la cabeza, omitieron dos rojas clarísimas para el Guapo: a Rafael Barrios por su piña a Miguel Merentiel a los 5 minutos y a Javier Ruiz por una plancha descalificadora a Milton Delgado a los 48’.

Además, en el medio de todo eso, Iván Tapia vio la segunda amarilla en el equipo local pese a no tocar a Leandro Paredes al tirarle una patada (segundos antes le había pegado sin pelota a Palacios en la misma jugada). Agarrado de esta última acción, Ruben Darío Insua, que fecha tras fecha es consultado por los fallos favorables a Barracas, quedó sorprendido al no recibir preguntas sobre la actuación de los árbitros luego del 1-3 ante el Xeneize.

El picante discurso de Ruben Darío Insua para cerrar la conferencia Antes de retirarse de una conferencia de prensa bastante más corta de lo normal (duró apenas seis minutos), el Gallego se explayó por su cuenta y, picante, sentenció: "Ya que no me preguntó nadie por el arbitraje quería decir que el árbitro dirigió muy bien. Perdimos porque el rival es un equipo de jerarquía y cuando tuvo sus momentos los supo aprovechar. Nada más que eso".