Con la ausencia de Cavani y la vuelta de Delgado, Boca dio a conocer la lista de convocados para el partido ante Barracas

Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados en Boca para el duelo ante Barracas, entre los que se destacan el regreso de Milton Delgado.

Boca Juniors confirmó a los futbolistas convocados por el director técnico Claudio Úbeda para el duelo de este lunes ante Barracas Central, válido por la duodécima fecha del torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El conjunto xeneize se medirá desde las 16:00 ente el Guapo sin la presencia del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien será baja por una “inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, según anunció el elenco de La Ribera en redes sociales.

Además, los de azul y oro tampoco podrán contar con el mediocampista Rodrigo Battaglia producto de un desgarro y, en principio, también se perdería el cruce ante Estudiantes de La Plata, el domingo 2 de noviembre por la decimocuarta jornada del campeonato local.

No obstante, la buena noticia en Brandsen 805 es que Milton Delgado regresó a las prácticas con el plantel tras su participación en el Mundial Sub 20 en Chile, donde la Selección argentina cayó en la final ante Marruecos. Según trascendió, el joven volante acompañará a Leandro Paredes en el mediocampo.

Por su parte, Frank Fabra, Lucas Blondel e Ignacio Miramón tampoco integraron la nómina para visitar a Barracas Central. Los tres futbolistas no entran en las consideraciones del cuerpo técnico xeneize y se espera que cambien de club de cara a la próxima temporada.