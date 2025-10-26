Boca publicó el parte médico de Edinson Cavani: cuál es la lesión del Matador

Edinson Cavani no juagará en el duelo de Boca contra Barracas Central de este lunes por la postergada fecha 12.

La situación de Edinson Cavani en Boca Juniors está muy lejos de ser la que se esperaba hace dos años cuando fue fichado como refuerzo estrella. Y si bien nunca llegó a estar a la altura de las expectativas, el panorama en este 2025 se hizo mucho más complejo debido a sus constantes lesiones.

El uruguayo se ha perdido muchos partidos en el último tiempo, incluido el del último fin de semana ante Belgrano que finalizó con derrota por 2-1 en la Bombonera. Y pensando en el duelo de este lunes contra Barracas Central, que será clave para el Xeneize de cara a la lucha por clasificar a la Copa Libertadores, su presencia estaba en duda.

El parte médico de Edinson Cavani Parte médico Cavani Finalmente, este domingo se confirmó que no será parte de la nómina luego de que el club de la Ribera diera a conocer el parte médico oficial del Matador: "Presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo", informa el comunicado.

Esta es ya la sexta lesión que sufre el goleador charrúa esta temporada, en la que se suponía que debía ser una de las piezas fundamentales en ofensiva, pero entre los duelos que se perdió por cuestiones físicas y sus bajos rendimientos cuando le tocó jugar, se convirtió en uno de los jugadores más resistidos por la hinchada.