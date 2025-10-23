Nueva baja en Boca: otro titular abandonó la práctica antes del partido con Barracas

El futbolista se retiró con fiebre del entrenamiento y encendió las alarmas en Boca, que ya sufre la baja de Battaglia.

El panorama no es el mejor para Claudio Úbeda y Boca Juniors, que a pocos días del partido postergado ante Barracas Central recibió una nueva mala noticia. Primero fue la baja de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro que lo marginará de los próximos compromisos.

Ahora se sumó Brian Aguirre, que abandonó la práctica de este jueves en el predio de Ezeiza por un fuerte cuadro febril. El cuerpo médico del club decidió enviarlo a su domicilio para que continúe con reposo, por lo que no solo se perdió la sesión matutina, sino también el entrenamiento vespertino.

Cómo evoluciona Brian Aguirre y qué esperan en Boca Por el momento, el delantero permanecerá bajo observación hasta que se estabilice su cuadro. Desde el cuerpo técnico confían en que pueda recuperarse a tiempo, aunque su participación en el partido del lunes aún no está garantizada.

brian aguirre Brian Aguirre no pudo completar el entrenamiento de este jueves por un cuadro febril. Instagram @brianaguirre.11 Desde el entorno del cuerpo médico indicaron que esperarán a ver cómo evoluciona durante las próximas horas. La jornada del viernes será clave, ya que Úbeda planifica realizar la práctica formal de fútbol en la Bombonera, donde definirá el once inicial que enfrentará a Barracas Central desde las 16.

Las opciones que maneja Úbeda si Aguirre no llega En caso de que Aguirre no esté disponible, Exequiel Zeballos aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. El “Changuito” viene de tener un buen ingreso ante Belgrano, donde en pocos minutos convirtió un gol y generó peligro constante en el área rival.