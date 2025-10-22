Golpazo en Boca: un titular en todos los partidos del ciclo Russo-Úbeda se desgarró y se pierde el Superclásico

El parte médico de Boca lo confirmó y el cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con el mediocampista y evalúa alternativas.

Boca Juniors atraviesa un momento complicado, tanto con los resultados recientes como con las lesiones. Edinson Cavani, por ejemplo, volvió a entrenarse de manera diferenciada este miércoles. Pero las malas noticias no terminaron ahí: Rodrigo Battaglia, uno de los jugadores más regulares del ciclo Russo–Úbeda, no pudo completar el entrenamiento.

El mediocampista sintió una molestia en el sóleo y abandonó el trabajo en espacios reducidos que realizaba el plantel en Boca Predio. Y por la tarde se confirmó que sufrió un desgarro grado 2 en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que se perderá la definición de la Zona A, con choques ante Barracas (V), Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L). Sí, uno de los dos jugadores con presencia perfecta como titular en los 16 partidos de la era Russo-Úbeda (el otro es Merentiel), faltará al Superclásico del 9 de noviembre y los otros encuentros que definirán la suerte del Xeneize en la tabla anual y en su zona del Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bocajrsoficial/status/1981124327400783961?s=46&t=0PQ09j2NCmLc0VUwco2dhA&partner=&hide_thread=false #ParteMédico



El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/mmqzk3TQxa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 22, 2025 Las opciones que analiza Úbeda si Rodrigo Battaglia no llega Claudio Úbeda ya comenzó a evaluar alternativas para cubrir la posible baja del mediocampista. Entre las opciones aparecen dos nombres con distintas características.

Por un lado, Milton Delgado, que regresó esta semana tras su participación en el Mundial Sub 20, donde fue elegido como el tercer mejor jugador del torneo. El juvenil se sumó recién este miércoles a los entrenamientos, pero su nivel en la Selección lo deja como una de las principales alternativas.