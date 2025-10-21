Atento, Gallardo: los dos titulares de River que se perderán el Superclásico si los amonestan ante Gimnasia

En la antesala al Superclásico ante Boca, River recibirá a Gimnasia con dos pilares que están al límite de amarillas y deberán cuidarse. ¿Quiénes son?

Es cierto que River tiene los ojos puestos en el choque del próximo viernes ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina, pero también es cierto que su situación en el torneo Clausura no es la ideal y, a faltas de tres fechas para el cierre, se encuentra en plena disputa para meterse en la Copa Libertadores 2026 por tabla anual.

La victoria ante Talleres en Córdoba le dio un gran respiro al equipo de Marcelo Gallardo luego de cuatro derrotas consecutivas que lo habían hecho bajar algunas posiciones. Pero claro, sabe que no puede relajarse debido a la corta distancia que hay con sus máximos perseguidores. Entre ellos, nada menos que Boca, con quien se medirá en la fecha 15 en un Superclásico que podría definir muchas cosas.

Y es que ambos se disputan la segunda plaza al máximo certamen continental, lugar que por ahora ocupa la Banda con 52 puntos. Pero claro, el Xeneize todavía debe jugar el partido pendiente frente a Barracas y, en caso de ganar, superaría al Millo en la acumulada (se irá a 53 unidades). Además, en medio de todo eso, aparece un factor clave que puede ser un problema en la previa al Superclásico: los futbolistas que están al límite de tarjetas amarillas.

Los dos pilares de River que tienen cuatro amarillas y deberán cuidarse para el Superclásico Así como sucede en el club de la Ribera con Leandro Paredes y Lautaro Di Dollo, en River también hay dos importantes jugadores que podrían perderse el duelo en la Bombonera si son amonestados en el próximo partido contra Gimnasia: Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Casualmente, la dupla central titular recibió la cuarta tarjeta en el triunfo ante Talleres y, en caso de acumular una más, no estarán disponibles para visitar a Boca.