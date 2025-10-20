Alerta xeneize: a falta de 4 partidos, Boca está quedando afuera de los playoffs y de la Copa Libertadores

Tras la derrota ante Belgrano, Boca finaliza la fecha 13 del Clausura en el noveno puesto de la Zona A y en el quinto de la Tabla Anual.

Falta poco para que finalice la fase regular del torneo Clausura y, por lo tanto, la parte de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol en la que se suman puntos para clasificar a competencias internacionales. Boca Juniors, con apenas cuatro partidos por delante, en estos momentos está quedando afuera de los playoffs y de la Copa Libertadores 2026.

La derrota del sábado por 2-1 ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera dejó al equipo de Claudio Úbeda muy comprometido. Es que, en simultáneo en este traspié, también ganaron o sumaron unidades los equipos que estaban por debajo suyo en la Zona A, como Racing, Barracas Central, el propio Pirata y Argentinos Juniors.

Boca Boca tiene poco margen de error. Fotobaires Esto hizo que quedara relegado al noveno puesto de su grupo con 17 puntos, uno menos que la Academia, 8° con 18. Sumado a esto, las victorias de River y Deportivo Riestra, además de la mencionada del Bicho, lo bajaron a la quinta colocación de la Tabla Anual con 50 unidades, una menos que el elenco de la Paternal, que está 3° y quedándose con el último cupo a la Libertadores.

La buena noticia para el Xeneize es que, a diferencia de la mayoría de sus contendientes en ambos ámbitos, tiene un partido jugado menos, por el pendiente ante Barracas por la fecha 12, el cual se postergó por la muerte de Miguel Ángel Russo. Por lo tanto, depende de si mismo para cumplir sus objetivos, pero no tiene demasiado margen de error.

Los compromisos que le quedan a Boca de aquí al cierre de la temporada para poder meterse tanto en los playoffs como en la Libertadores son contra el Guapo (F12) y contra Estudiantes de La Plata (F14), ambos como visitante, el Superclásico ante River en la Bombonera (F15) y el cierre del Clausura frente a Tigre, también como local.