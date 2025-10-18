En un duelo caliente, Boca cayó 2-1 ante Belgrano y no pudo afianzarse en puestos de Libertadores

Todos los goles llegaron en el complemento. El delantero Lucas Passerini abrió el marcador para el Pirata de penal a los 58 minutos y Leandro Paredes, en contra, amplió la ventaja a los 62'. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 66' para el Xeneize, pero no fue suficiente.

En los primeros 15 minutos de juego, ambos equipos estaban dando un intenso arranque de partido con ocasiones por ambos lados. El primero que amenazó el arco rival fue el defensor Gabriel Compagnucci que, tras un rebote que dio el arquero Agustín Marchesín, remató alto y se erró la apertura de marcador para Belgrano.

¡¡¡GOL DE BELGRANO!!! Passerini no falló y puso el 1-0 del Pirata ante Boca en La Bombonera. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0MtGjHAKpM

Minutos después, el uruguayo Miguel Merentiel recibió la pelota cerca de la medialuna y remató ante la salida del arquero, pero su disparo se fue apenas desviado.

Ya en el complemento, a los 8 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo recurrió al VAR y sancionó penal por un pisotón de Lautaro Di Lollo sobre Passerini dentro del área. El mismo Passerini transformó el penal en gol para abrir el marcador en favor de Belgrano .

El gol en contra de Paredes para el 2-0 de Belgrano

A los 17 minutos, tras un tiro libre de Lucas Zelarrayán la pelota cayó en el primer palo donde Passerini la volvió a meter al punto penal y el mediocampista Leandro Paredes se la llevó puesta, anotó en contra y aumentó la ventaja para el visitante.

El delantero Exequiel Zeballos descontó para Boca a los 20 minutos del complemento. Tras una gran habilitación del uruguayo Miguel Merentiel sobre la derecha, el Changuito sacó un zapatazo cruzado y recortó distancias en el marcador.

El gol de Zeballos para el descuento de Boca

En el último tramo, el Xeneize siguió buscando, con más desorden que fútbol, pero no generó peligro y además chocó con la solidez defensiva de su rival, que se llevó un premio inesperado.

Con este resultado, el Boca de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado justamente por Belgrano. En lo inmediato, el cuadro de la Ribera visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.

