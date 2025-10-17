El jugador de Boca que estaba borrado con Miguel Ángel Russo y ahora vuelve a ser considerado por Úbeda

Un futbolista de Boca que no era considerado por el histórico DT, reapareció entre los concentrados en el primer partido con Úbeda como nuevo entrenador oficial.

De cara a lo que será el partido de este sábado a las 18:00 ante Belgrano en la Bombonera, Claudio Úbeda dio la lista de convocados en Boca para el encuentro y sorprendió a todos con la inclusión de un jugador que no suma minutos desde hace 4 meses: Lucas Blondel, quien había sido borrado por Miguel Ángel Russo, está entre los convocados tras nueve partidos afuera de la lista.

Ante las bajas de Edinson Cavani y Alan Velasco, ambos por lesiones, el Sifón decidió reemplazar a uno de ellos con el lateral derecho de la Selección de Suiza. Sin embargo, para el nuevo DT del cuadro de la Ribera, Blondel podría estar peleando por ser el segundo lateral derecho del club junto a Luis Advíncula, ya que Juan Barinaga es el titular.

Lucas Blondel, de ser borrado por Russo, a tener una oportunidad con Úbeda El exfutbolista de Tigre no suma minutos desde la eliminación de Boca a manos de Independiente en los cuartos de final del torneo Apertura. En aquel entonces el entrenador era Mariano Herrón, pero tras la caída ante el Rojo, Miguel Ángel Russo tomó las riendas del equipo y desde ese entonces quedó relegado. Incluso se habló de una posible salida.

Tal es así, que el último partido en el que fue al banco de los suplentes fue en la eliminación ante Atlético Tucumán por los 16vos de la Copa Argentina. Además, sus últimas convocatorias fueron en los partidos en los que el Xeneize viajó al Interior del país, cuando el CT llevó incluso a los jugadores que no eran tenidos en cuenta, pero luego siempre quedó afuera del banco.

Ante la falta de minutos, Lucas Blondel dejó de ser convocado por la Selección de Suiza y es por ello que le pidió a Russo y todo el cuerpo técnico bajar a Reserva y sumar minutos con el equipo de Mariano Herrón (jugó ante Newell’s y ante Belgrano, partido que no finalizó por el fallecimiento de Russo).