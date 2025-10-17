Riquelme quiere ponerle el nombre de uno de los máximos ídolos de Boca al predio del club en Ezeiza

Juan Román Riquelme tiene la firme intención de rebautizar el famoso Boca Predio con el nombre de una de las glorias más grandes en la historia de la institución.

Las obras de infraestructura son uno de los puntos más destacables desde el comienzo de la gestión de Juan Román Riquelme como presidente de Boca. En ese sentido, las reformas no cesan y la que se está por venir marcará un antes y un después en la institución, más precisamente en el famoso Boca Predio, el centro de entrenamiento del plantel profesional en Ezeiza.

El establecimiento, que también es utilizado por las divisiones inferiores, será reformado drásticamente a corto y media plazo, pero la noticia más importante es la decisión que tomó el mandamás respecto al nuevo nombre con el que bautizaría el lugar. Y es que el ídolo del Xeneize tiene en mente rendirle tributo a otra importante figura en la historia del club.

Riquelme tiene decidido cambiar el nombre de Boca Predio para homenajear a Carlos Bianchi El nombre en cuestión es nada menos que el de Carlos Bianchi, una de las máximas glorias que tiene Boca al ser el director técnico que más títulos consiguió al mando de la institución: entre ellos, se destacan tres Copa Libertadores y dos Intercontinentales. La firme intención de Riquelme es homenajear al Virrey, a quien tuvo como entrenador y con quien una gran relación, aunque es un hecho que quedará postergado para más adelante.

Bianchi y Riquelme, una sociedad que no volverá a verse en Boca. Foto: Archivo Riquelme quiere rendirle tributo a Bianchi bautizando con su nombre al actual Boca Predio. Foto: Archivo Claro, porque primero es necesario finalizar con el ambicioso proyecto en Boca Predio, donde se construirán dos hoteles de lujo que serán utilizados por el plantel de Primera y también el de Reserva. Esto, con el fin de llevar a cabo allí las concentraciones previo a cada partido.

Si bien las reformas comenzarán durante el mandato de Román (se incluyeron en el último presupuesto que presentó la dirigencia), lo cierto es que todavía no se fijó una fecha exacta. En principio, el homenaje a Bianchi quedaría supeditado al resultado de las próximas elecciones, ya que la idea es que hacerlo realidad entre 2027 y 2028.