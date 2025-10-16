Confirmado: cuándo se jugará el partido de Boca contra Barracas Central, aplazado por la muerte de Russo

El duelo pendiente entre Barracas Central y Boca, que debía disputar el pasado sábado 11 de octubre, ya tiene nuevo día y hora de realización.

Ya pasado un tiempo prudencial como para procesar lo sucedido y realizar el duelo, el Xeneize, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda (que fue confirmado para continuar en el cargo hasta que finalice la temporada), volverá a la acción este fin de semana para enfrentar como local a Belgrano de Córdoba en la Bombonera.

Battaglia marcó el gol del triunfo para Boca ante Barracas. Foto: Fotobaires Boca venció 1-0 a Barracas en la Bombonera por el Apertura. Fotobaires La nueva fecha y hora del partido aplazado entre Barracas Central y Boca En ese sentido, comenzaron a diagramarse algunas fechas tentativas para reprogramar el duelo pendiente frente al Guapo y este jueves llegó la confirmación oficial: el encuentro se disputará el lunes 27 de octubre a las 16 (hora de Argentina) en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

Es que ese fin de semana no habrá fecha de la Liga Profesional por las Elecciones Legislativas. Los comicios se celebrarán el domingo 26, por lo que no podrán realizarse eventos masivos durante esa jornada, ni tampoco el sábado 25 por disposición de la Policía. En ese sentido, se tomó la decisión de que el cotejo se juegue el lunes, una vez finalizado la fecha de comicios.