El sincericidio de Chiquito Romero al analizar por qué se produjo un quiebre entre él y Boca: "Se me fue la cabeza..."

Sergio Romero ya es jugador de Argentinos Juniors. Al despedirse de Boca, repasó el punto de inflexión que le hizo perder su lugar en el equipo.

Tras estar colgado todo el 2025, Sergio Romero finalmente deja Boca y se convirtió en el nuevo arquero de Argentinos Juniors para cerrar la temporada. De este modo, le puso fin a una etapa de tres años y medio con el elenco de la Ribera, que tuvo su punto más alto en 2023, pero se fue a pique en 2024.

"Se termina una etapa hermosa, disfruté mucho de este club y me voy con los mejores recuerdos", aseguró Chiquito este martes por la tarde en diálogo con la prensa desde su auto al abandonar el predio de Ezeiza, tras el que fue su último entrenamiento formal con el cuadro azul y oro y con el que se despidió del club.

"Le agradezco al hincha de Boca, me hicieron sentir en casa en cada partido que me tocó jugar. Una desgracia, cuando un día se me fue la cabeza con un plateísta, fue prácticamente una sentencia para mí en el club", señaló luego, recordando su famosa pelea con un hincha xeneize tras perder 1-0 el Superclásico del 21 de septiembre de 2024 en la Bombonera.

Aquel funesto incidente definitivamente marcó un antes y un después en la relación entre él y el club, ya que luego de eso apenas volvería a atajar dos encuentros más, siendo el último el empate 0-0 con Huracán del 23 de noviembre. "El quiebre fue ese. Somos seres humanos y muchas veces tenemos situaciones que sabemos sobrellevar y otras que no. Lamentablemente, ese día no supe como sobrellevarla", se lamentó el exarquero de la Selección argentina.

De todos modos, dejó en claro que no se resigna a despedirse así como así de Boca: "Al principio me fue bien y en el último año no pude rendir como se merece este arco, pero igualmente me voy contento. Mi familia estaba muy feliz acá. Para mí este no es un 'chau', sino un 'hasta luego'. Algún día volveré", sentenció Romero.