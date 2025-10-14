Chiquito Romero deja Boca para sumarse a Argentinos y podría ser clave en la definición de la tabla anual

Chiquito Romero rescindió su contrato con Boca y acordó con Argentinos Juniors hasta fin de año. Estará disponible para el Clausura y la Copa Argentina.

Chiquito Romero, tras su salida de Boca, iniciará una nueva etapa en Argentinos Juniors y ya fue habilitado por la AFA para jugar el Clausura y la Copa Argentina. Foto: EFE

Chiquito Romero cambió de vereda. El arquero, que venía de estar colgado en Boca durante todo 2025, se convirtió en refuerzo de Argentinos Juniors y este miércoles se sumará a los entrenamientos en el predio de CEFFA para ponerse a disposición del DT Nicolás Diez.

El movimiento se dio tras la lesión del Ruso Rodríguez, que obligó al Bicho a salir de urgencia al mercado. Después de una reunión positiva el lunes, Romero acordó su desvinculación de Boca (que se traduce en un importante ahorro contractual para el Xeneize) y firmará con el Bicho hasta diciembre de 2025, aceptando una rebaja salarial para cerrar el pase.

Chiquito Romero puede definir el destino de Boca en la Libertadores Chiquito Romero encendió alarmas en Boca. Chiquito Romero se sumará al Bicho este miércoles y estará a disposición para el torneo Clausura y la Copa Argentina. El exarquero de la Selección llega para pelear el puesto y podría tener un papel decisivo en el tramo final de la temporada. Es que Argentinos pelea con Boca por un lugar en la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual. Incluso, si el Bicho gana la Copa Argentina, podría liberar un cupo adicional que beneficie al club de la Ribera.

En principio, su debut no sería inmediato. Romero no juega desde noviembre de 2024, cuando fue titular ante Huracán (0-0), y el viernes frente a Newell’s (21.15) atajaría Gonzalo Siri, quien ya suma dos partidos en Primera.