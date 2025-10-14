6 selecciones más se aseguraron su lugar en el Mundial 2026 y ya son 28 las clasificadas

Media docena de equipos se metieron este martes en el Mundial 2026, a falta de 8 meses para que comience el certamen.

Faltan menos de 8 meses para el Mundial 2026, que comenzará el próximo jueves 11 de junio. Este martes, al finalizar la doble fecha de Eliminatorias de octubre, se clasificaron 6 nuevas selecciones y ya son 28 las que tienen su lugar asegurado de los 48 cupos disponibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1978214984954847494&partner=&hide_thread=false 28/48 @Aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/eaksBnrBYM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025 En África hubo otros dos que lograron sacar pasaje hoy. Uno es Senegal, quizás el combinado más fuerte del continente en los últimos años, que consiguió su tercera clasificación consecutiva (tras Rusia 2018 y Qatar 2022). El otro es Costa de Marfil, que había quedado afuera de las últimas dos ediciones y regresará tras haber jugado su último Mundial en Brasil 2014.

Además, también se definieron las últimas dos plazas directas de la AFC (Asia): Qatar, tras tener su debut en la máxima cita en 2022 (a la que entró por ser sede), tendrá en Norteamérica su segunda participación; también dirá presente Arabia Saudita, el único elenco que supo vencer a la Scaloneta tres años atrás, que volverá a tener al mismo DT en el banco, Hervé Renard.

Las 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026 Sudamérica: Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay.