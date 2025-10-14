Mundial 2026: Inglaterra goleó a Letonia y se clasificó a falta de dos fechas en las Eliminatorias europeas

Inglaterra goleó este martes partidos en las Eliminatorias europeas y, de esta manera, sacó boleto para el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los ingleses llegaban al partido contra Letonia con puntaje ideal y se impusieron con goleada incluida: fue 5 a 0, con doblete de Harry Kane .

El marcador se abrió a los 25 minutos con un gran gol de Gordon, que definió con la pierna derecha luego de un corte preciso dentro del área. Minutos más tarde, Kane amplió la ventaja con un potente disparo desde la puerta del área, imposible para el arquero letón.

El tercero llegó justo antes del descanso: el capitán inglés fue derribado dentro del área, la jugada fue revisada por el VAR y el árbitro sancionó penal. Kane se encargó de la ejecución y no falló, colocando el balón cruzado para el 3-0 parcial.

En el complemento, el dominio inglés continuó y el resultado se cerró con un gol en contra de Tonisevs, y otro de Eze a poco del final, sellando el 5-0 definitivo que desató la celebración inglesa por la clasificación anticipada al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 .

Portugal igualó 2-2 ante Hungría por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 . Aunque el equipo luso comenzó en desventaja, logró dar vuelta el resultado parcial gracias a una gran actuación de Cristiano Ronaldo , quien además alcanzó una marca histórica.

Harry Kane celebró por duplicado en la goleada de la Selección de Inglaterra ante Letonia.

A los ocho minutos de juego, Attila Szalai abrió el marcador para el conjunto húngaro y silenció momentáneamente al Estádio José Alvalade. Sin embargo, el alivio para los locales llegó a los 22 minutos: Nelson Semedo desbordó por la derecha, envió un centro bajo y Cristiano apareció por detrás de todos para empujar la pelota al gol y poner el 1-1.

Con ese tanto, Ronaldo alcanzó los 40 goles en Eliminatorias mundialistas y superó al guatemalteco Carlos Ruiz, quien ostentaba el récord con 39. Pero el capitán portugués no se conformó: antes del cierre del primer tiempo, volvió a convertir para sellar el 2-1 definitivo y elevar su marca personal a 41 tantos.

¡CRISTIANO RONALDO Y UN GOL QUE LO LLEVA AL MUNDIAL! ¡DOBLETE DE CR7 PARA EL 2-1 DE PORTUGAL!



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium

Sin embargo, en el minuto 91 Hungría lo empató con un gol de Szoboszlai y a falta de dos fechas quedó a 5 puntos del líder, Portugal, que está con un pie y medio en el Mundial 2026, pero deberá esperar al menos hasta noviembre para sellar la clasificación.