Sudáfrica se clasificó al Mundial 2026: vuelve tras 16 años de ausencia
Sudáfrica selló su regreso a una Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Ruanda y aprovechar la caída de Benín ante Nigeria.
La selección de Sudáfrica regresará a una Copa del Mundo dieciséis años después de su última participación, en 2010, cuando fue anfitriona. El combinado africano aseguró su clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 a Ruanda, resultado que le permitió aprovechar el tropiezo de Benín, derrotado 4-0 por Nigeria.
Benín no pudo con la presión y cedió su lugar
La jornada no fue sencilla para los “Bafana Bafana”, que necesitaban ganar y esperar un resultado favorable en otro estadio. Y así ocurrió: Benín, que dependía de sí mismo para alcanzar su primera clasificación mundialista, no soportó la presión y cayó de manera contundente en Abuja.
Desde el inicio, Nigeria impuso condiciones con una delantera letal formada por Victor Osimhen y Samu Chukwueze, quienes destrozaron las aspiraciones beninesas. Osimhen abrió el marcador a los tres minutos tras un pase de Chukwueze, y antes del descanso el propio extremo asistió para el 2-0. En el complemento, el delantero del Galatasaray firmó su triplete de cabeza tras una jugada de balón parado. Un tanto más en el descuento selló el 4-0 definitivo y dejó a Benín sin opciones de clasificación.
Sudáfrica aprovechó su oportunidad
Con el resultado de Nigeria consumado, Sudáfrica no desaprovechó la ocasión. En un partido sólido y sin sobresaltos, el equipo dirigido por Hugo Broos superó con claridad a Ruanda, dejando la victoria prácticamente asegurada en los primeros 26 minutos.
Los goles de Thalente Mbatha —con la complicidad del arquero rival— y Oswin Appollis pusieron el 2-0 inicial, mientras que Evidence Makgopa selló el 3-0 definitivo con un potente cabezazo a los 72 minutos.
Un regreso con historia y revancha
El camino no fue fácil para Sudáfrica, que incluso sufrió una sanción de la FIFA por alineación indebida en su partido ante Lesoto, lo que complicó su clasificación. Sin embargo, el equipo supo reaccionar y encontró en esa adversidad un impulso extra para sellar su cuarto pasaje mundialista.
Con esta victoria, los “Bafana Bafana” regresan al escenario más importante del fútbol global y buscarán en 2026 superar su mejor registro histórico: los octavos de final alcanzados en la edición de 2010.