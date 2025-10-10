La Selección de Argelia sacó pasaje y ya son 20 las selecciones clasificadas al Mundial 2026: la lista

La Selección de Argelia goleó 3-0 a Somalia, sacó boleto para el Mundial 2026 y ahora ya son 20 los combinados nacionales clasificados.

Faltan menos de 7 meses para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y varias selecciones aún siguen batallando para sacar su boleto rumbo al torneo de futbol más importante de todos. Ahora, el pasado jueves por la tarde, un combinado nacional logró abrochar la clasificación y ya son 20 los clasificados al certamen mundialista que contará con 48 participantes por primera vez en la historia.

La Selección de Argelia goleó a Somalia y se clasificó al Mundial 2026 En esta ocasión, la Selección de Argelia goleó 3-0 a Somalia gracias a un doblete de Amoura y un tanto de Riyad Mahrez, y se clasificó a la Copa del Mundo 2026 al asegurarse el primer puesto en el grupo G de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol.

Argelia Mundial 2026 Argelia, la selección número 20 en clasificarse al Mundial 2026. EFE Los Zorros del Desierto dirigidos por el suizo Vladimir Petkovic aplastaron a su rival de turno en el Complejo Olímpico Miloud Hadefi de Bir El Djir, alcanzaron las 22 unidades y así dejaron sin chances a los dos adversarios que todavía aspiraban a quedarse con el primer lugar de la zona: Uganda, que batió 1 a 0 a Botsuana en Francistown y suma 18 puntos, y Mozambique, que perdió 2 a 1 con Guinea en Maputo y se quedó con 15.

Así, Argelia disputará su quinta Copa del Mundo. Su más reciente aparición fue en Brasil 2014, donde quedó eliminada en los octavos de final frente a Alemania, que luego se consagró campeona. Previamente, había participado en Sudáfrica 2010, México 1986 y España 1982, sin lograr avanzar más allá de la fase de grupos en esas ediciones.