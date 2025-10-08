Mundial 2026: Egipto confirmó su boleto y así está el panorama de clasificados

Egipto volverá a decir presente en una Copa del Mundo tras vencer este miércoles 0-3 a Yibuti, asegurando así su clasificación para el Mundial 2026 , a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Ocho años después de su última participación, los ‘faraones’ regresan al máximo escenario del fútbol internacional de la mano de su gran figura, Mohamed Salah .

El delantero del Liverpool, ausente en Qatar 2022, fue determinante. A los 14 minutos del primer tiempo abrió el marcador con su clásica definición tras un pase en profundidad de Trezeguet, poniendo el 2-0 que prácticamente sentenció el partido desde el inicio. Ya en el tramo final, a los 84 minutos, Salah completó su doblete con un toque magistral tras un pase largo de Marwen Ateya, sellando el 3-0 definitivo.

Con este triunfo, Egipto sumó su cuarta clasificación mundialista, después de haber estado presente en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018. En todas esas ocasiones, el conjunto africano no logró superar la fase de grupos, por lo que su gran objetivo para 2026 será avanzar a instancias decisivas.

Con Egipto como nuevo integrante, ya son 19 las selecciones que tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026 , el primero que contará con 48 participantes.

El camino hacia el Mundial 2026 continúa y esta fecha FIFA —entre el 8 y el 14 de octubre— será decisiva para definir nuevos clasificados, especialmente en Asia y África, donde restan varios cupos directos.

mundial 2026 2 Mundial 2026: cómo está el panorama de clasificados. Shutterstock

Qué selecciones pueden clasificarse en esta fecha FIFA

En África (CAF), las Eliminatorias concluirán este mes con la definición de los nueve grupos. Cada líder clasificará directamente, mientras que los cuatro mejores segundos se enfrentarán en semifinales y final a partido único para definir al representante que irá al repechaje intercontinental. Ya están adentro Marruecos, Túnez y Egipto, pero aún quedan seis cupos directos y uno al repechaje por definirse.

En Asia (AFC), ya están clasificados Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón y Australia. Los grupos restantes definirán dos plazas directas más —entre Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia e Irak— y una adicional en repechaje.

En Concacaf, además de los tres anfitriones, hay tres cupos directos y dos repechajes en juego. Doce selecciones disputan la ronda final, divididas en tres grupos de cuatro: los líderes irán directamente al Mundial y los dos mejores segundos buscarán su lugar en la repesca.

En Europa (UEFA), el proceso clasificatorio avanza lentamente: las Eliminatorias comenzaron en marzo de 2025 y finalizarán en noviembre. Las doce ganadoras de grupo obtendrán el pase directo, mientras que las segundas y cuatro equipos adicionales de la Liga de las Naciones disputarán los cuatro boletos restantes mediante un playoff que se celebrará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026.

Por su parte, en Oceanía (OFC), Nueva Zelanda ya se aseguró el pase directo al Mundial tras vencer a Nueva Caledonia en la final de las Eliminatorias, mientras que esta última jugará el repechaje intercontinental.

mundial 2026 º El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Shutterstock

Un Mundial con formato nuevo y récord de participantes

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez, participarán 48 selecciones, lo que implicará una estructura más extensa y una duración mayor. El nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán los dos primeros y los ocho mejores terceros a los 16avos de final. El campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores.

El sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025, mientras que el partido inaugural será el 11 de junio de 2026 y la final está programada para el 19 de julio.