La FIFA presentó a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

La FIFA confirmó las mascotas del Mundial 2026 , que tendrá como sede a Estados Unidos , Canadá y México . Los tres anfitriones estarán representados por animales emblemáticos de cada nación: Clutch, un águila calva para Estados Unidos ; Maple, un alce para Canadá ; y Zayu, un jaguar para México .

Cada figura fue seleccionada por su valor cultural y simbólico. En el caso estadounidense, Clutch viste la camiseta azul alternativa de la selección y representa al águila calva, ratificada como ave nacional mediante una ley firmada por Joe Biden en 2024.

Canadá contará con Maple, un alce con la camiseta roja que evoca la icónica hoja de arce de su bandera, símbolo central de identidad nacional. Por su parte, México tendrá a Zayu, un jaguar con la tradicional camiseta verde. El animal era venerado por las civilizaciones prehispánicas, especialmente los mayas, y simboliza fuerza, valentía y la conexión con el inframundo en la cosmovisión antigua.

Un portero, un delantero y un centrocampista ingresan al campo de juego... ¡Conoce a las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

La FIFA explicó que las mascotas no son solo un recurso visual, sino que poseen un relato propio, una posición en el campo de juego y un trasfondo que las vincula directamente al fútbol. Con esta estrategia, el organismo busca que se transformen en íconos culturales y deportivos, capaces de atraer a los más jóvenes y reforzar la identidad de cada país organizador.

Además, la FIFA anunció los horarios de los partidos del Mundial 2026. La jornada comenzará a las 13 (hora de Argentina) y continuará con encuentros a las 16, 19 y 22. Este esquema supone una mejora respecto al Mundial de Qatar 2022, donde el primer partido del día se disputaba a las 7 de la mañana y obligaba a los argentinos a madrugar.