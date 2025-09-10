Arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026 con el polémico sistema de precios dinámicos

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya empezó a sentirse en las tribunas. Este miércoles se abrió oficialmente la primera fase de venta de entradas con el sorteo preferente de Visa en el portal FIFA.com/tickets .

Los precios de los boletos para la fase de grupos arrancan en 60 dólares, pero la polémica pasa por el sistema elegido por la FIFA : el “precio dinámico”. Tal como ocurrió en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, los tickets podrán encarecerse o abaratarse en tiempo real según la demanda, un modelo muy cuestionado por los hinchas.

Las entradas para el encuentro inicial de ese torneo llegaron a rebajarse un 84 % con respecto a la fecha del sorteo, según el medio The New York Times.

La preventa, que se extenderá hasta el 19 de septiembre, permitirá a los titulares de tarjeta Visa inscribirse gratuitamente en el sorteo. Los seleccionados recibirán una notificación a partir del 29 de septiembre y podrán concretar la compra desde el 1 de octubre, siempre con tarjeta Visa. Cada aficionado podrá comprar hasta cuatro entradas por partido y registrarse para un máximo de diez encuentros.

La participación en el sorteo preferente de Visa es gratuita y está sujeta a términos y condiciones. Solo pueden participar mayores de 18 años, y no se requiere ningún pago para inscribirse o resultar ganador.

El rango de precios oficiales informado por la FIFA va de 60 dólares (fase de grupos) hasta 6.730 dólares para una entrada de categoría 1 en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. “El precio de 6.730 dólares es la entrada más cara que se puede comprar”, explicó Falk Eller, director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA.

Además, los paquetes de hospitality ya están disponibles en FIFA.com/hospitality, con la recomendación de adquirir siempre en la plataforma oficial para evitar estafas o boletos inválidos. El sorteo de la fase de grupos del Mundial tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington D.C., mientras que Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Cómo y cuándo se podrán comprar las entradas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1965811777481879566&partner=&hide_thread=false Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Sorteo de Preventa de @Visa. — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) September 10, 2025

Durante esta primera etapa de la preventa, que se cerrará el 19 de septiembre, los titulares de tarjetas de Visa tendrán acceso al sorteo de alrededor de un millón de entradas. Si son elegidos, se les dará una fecha y hora para comprar los boletos a partir del 1° de octubre. Pero dado que todavía se desconocen la mayoría de equipos clasificados, los aficionados no podrán tener la certeza de qué países verán jugar cuando llegue el momento.

Cada aficionado podrá comprar hasta cuatro entradas por partido y tendrá la posibilidad de registrarse para diez encuentros, según la FIFA.

El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington D.C., anunció recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump.

fifa FIFA brindó información sobre la venta de entradas para el Mundial 2026.

Argentina defenderá el título conquistado en Qatar en 2022. La final tendrá lugar del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.