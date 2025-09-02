La sorpresiva decisión del presidente de Paraguay si la Albirroja se clasifica al Mundial 2026

Paraguay vive días de ilusión. La selección dirigida por Gustavo Alfaro se encuentra a un solo paso de asegurar su regreso a un Mundial después de 16 años. Con apenas sumar un punto en las próximas dos jornadas de Eliminatorias , el combinado guaraní sellará su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El contexto no podría ser más favorable: un plantel joven encabezado por figuras como Julio Enciso y Ramón Sosa, más el liderazgo de Alfaro desde el banco, consolidaron a Paraguay como una de las defensas más sólidas del certamen. En 16 partidos, el equipo acumuló 24 puntos y recibió solo 10 goles, la tercera mejor marca de la clasificación detrás de Argentina y Ecuador.

El entusiasmo es tal que incluso el Gobierno ya piensa en cómo festejar. El presidente Santiago Peña deslizó que evalúan decretar un feriado nacional en caso de concretar el objetivo: “Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa, no hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita”.

Peña insistió en que la eventual clasificación sería un hecho histórico para el país: “Si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos”. La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que habilita al Ejecutivo a incorporar hasta tres feriados adicionales por año con fines turísticos, económicos o para conmemorar fechas especiales. Este marco legal podría ser la vía para concretar la idea.

Paraguay puede festejar este jueves

La cita clave será este jueves en el estadio Defensores del Chaco, cuando Paraguay reciba a Ecuador desde las 20. El rival ya tiene asegurado su pasaje, lo que alimenta aún más la esperanza guaraní de cerrar la clasificación en casa, rodeado de su gente.

El recuerdo inevitable se remonta a Sudáfrica 2010, la última vez que Paraguay dijo presente en un Mundial. Aquel equipo, conducido por Gerardo “Tata” Martino, sorprendió al mundo: lideró el grupo F, dejó en el camino a Japón en los octavos de final y cayó con dignidad 1-0 en cuartos ante España, que terminaría levantando la copa.

Ahora, de la mano de Alfaro y con una nueva generación de futbolistas, Paraguay sueña con revivir aquella gesta. Y, de confirmarse la clasificación, el país entero podría celebrarlo con un feriado que marcaría un hito en su historia deportiva.