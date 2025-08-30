La FIA renovó su apoyo al ACA y destacó su rol en el automovilismo argentino

La Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) ratificó su acompañamiento al automovilismo argentino a través del Automóvil Club Argentino ( ACA ), entidad que recibió un reconocimiento especial en el Congreso Americano de la FIA, realizado en Asunción entre el 25 y el 28 de agosto.

El encuentro reunió a 33 delegaciones de clubes de todo el continente y contó con la presencia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

César Carman, presidente del ACA, fue el encargado de recibir la distinción en representación de la institución , la única avalada tanto por la FIA como por el Gobierno argentino para organizar y supervisar competencias de automovilismo en el país. El dirigente resaltó que el organismo internacional dio su “total apoyo” para continuar fortaleciendo el deporte motor en la región.

El propio Ben Sulayem felicitó al ACA por “su compromiso con el automovilismo argentino y regional” y destacó la importancia de un trabajo conjunto. En declaraciones a Cadena 3, también señaló que el regreso del WRC y de las categorías FIA a la Argentina es posible, ya que “es bueno estar donde sos bienvenido” y porque el ACA demostró “seriedad, dinamismo y ganas de marcar la diferencia”.

Durante el congreso, el ACA fue premiado en el FIA Innovation Challenge 2025 por su proyecto “Somos equipo – La fuerza de la unidad en acción”, que promueve el trabajo colaborativo y la modernización institucional. “El ACA atraviesa un proceso de crecimiento pensado para el siglo XXI, con alianzas estratégicas y nuevas metodologías de gestión. Este reconocimiento confirma que vamos en la dirección correcta”, explicó Carman.

El congreso también sirvió de marco para anunciar que Argentina será sede de los FIA Esports Sudamérica 2025, cuya primera fecha se disputará el 14 de noviembre en la sede central del ACA en Buenos Aires. Participarán representantes de más de 15 países, lo que marca un doble hito: la innovación institucional y el impulso del automovilismo digital en la región.

Rally de Paraguay

Ben Sulayem, al dirigirse a las delegaciones presentes, aseguró que la FIA “está innovando y mejorando en todos los sectores, compartiendo ideas dentro de una federación conectada y líder mundial en automovilismo y movilidad”. Además, celebró que el Rally de Paraguay se incorpore por primera vez al calendario del Campeonato Mundial de Rally, calificándolo como “un hecho histórico para Sudamérica”.

Carman, quien encabezó la comitiva argentina junto a miembros de la Comisión Directiva y el equipo gerencial del ACA, resaltó que este tipo de eventos “son claves para fortalecer el ecosistema del deporte motor, avanzar en movilidad y tecnología, y mejorar la educación y la seguridad vial”.